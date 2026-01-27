27 de enero de 2026 - 14:00

Si tenés disquetes viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta increíble idea

Reciclaje y manualidades. Los disquetes en desuso pueden reutilizarse y transformarse en una lámpara colgante original, con estética retro y efecto de luz.

Por Andrés Aguilera

Los disquetes quedaron obsoletos, pero su forma geométrica, el plástico rígido y la ventana translúcida los convierten en un material perfecto para crear un reciclaje de una lámpara colgante decorativa. Sin pintarlos ni ocultar su identidad, pueden convertirse para lograr una pieza moderna con estética retro-tech que filtra la luz y se vuelve protagonista.

Por qué los disquetes son ideales para este proyecto

Este objeto “viejo” tiene ventajas claras para iluminación decorativa:

  • Formato cuadrado que arma volúmenes limpios

  • Plástico rígido y liviano

  • Ventana central que deja pasar la luz

  • Identidad visual reconocible (nostalgia + diseño)

Además, suelen juntarse en cantidad, lo que facilita armar un cuerpo de lámpara consistente.

image

El proyecto: lámpara colgante hecha con diskettes

La idea es usar los disquetes como paneles para formar un cubo o prisma alrededor de la luz. El resultado es una lámpara que no encandila, proyecta sombras suaves y suma carácter sin recargar.

Funciona muy bien como:

  • Lámpara para escritorio o estudio

  • Luz de rincón en living

  • Iluminación de pasillo

  • Detalle en espacios creativos

Materiales que vas a necesitar para el reciclaje

Todo es accesible y fácil de conseguir:

  • Diskettes viejos (10–16, según tamaño)

  • Precintos, tornillos chicos o alambre fino

  • Portalámpara con cable

  • Bombilla LED (mejor cálida)

  • Gancho o soporte para colgar

Importante: LED siempre, no usar bombillas que levanten calor.

Cómo hacerlo paso a paso

  • Limpiá los disquetes y retirales etiquetas sueltas.

  • Unilos por los bordes para formar el volumen (cubo o prisma).

  • Dejá una cara superior abierta para el portalámpara.

  • Colocá la bombilla LED dentro.

  • Colgá la estructura del soporte o techo.

  • Probá la luz y ajustá alturas.

Dónde queda mejor esta lámpara reciclada

Este proyecto luce especialmente bien en:

  • Estudios y escritorios

  • Departamentos modernos

  • Espacios de trabajo creativo

  • Habitaciones juveniles

  • Ambientes con paredes claras

