Si tenés disquetes viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta increíble idea

Los
disquetes quedaron obsoletos, pero su forma geométrica, el plástico rígido y la ventana translúcida los convierten en un material perfecto para crear un Sin pintarlos ni ocultar su identidad, pueden convertirse para lograr una pieza moderna con estética retro-tech que filtra la luz y se vuelve protagonista. reciclaje de una lámpara colgante decorativa.
Por qué los disquetes son ideales para este proyecto
Este objeto “viejo” tiene ventajas claras para iluminación decorativa:
Formato cuadrado que arma volúmenes limpios
Plástico rígido y liviano
Ventana central que
deja pasar la luz
Identidad visual reconocible (nostalgia + diseño)
Además, suelen juntarse en cantidad, lo que facilita armar un cuerpo de lámpara consistente.
image
El proyecto: lámpara colgante hecha con diskettes
La idea es usar los disquetes como
paneles para formar un cubo o prisma alrededor de la luz. El resultado es una lámpara que no encandila, proyecta sombras suaves y suma carácter sin recargar.
Materiales que vas a necesitar para el reciclaje
Todo es accesible y fácil de conseguir:
Diskettes viejos (10–16, según tamaño)
Precintos, tornillos chicos o alambre fino
Portalámpara con cable Bombilla LED (mejor cálida)
Gancho o soporte para colgar
Importante:
LED siempre, no usar bombillas que levanten calor.
Si tenés diskettes viejos, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlos con esta increíble idea
Cómo hacerlo paso a paso
Limpiá los disquetes y retirales etiquetas sueltas.
Unilos por los bordes para formar el volumen (cubo o prisma).
Dejá una cara superior abierta para el portalámpara.
Colocá la bombilla LED dentro.
Colgá la estructura del soporte o techo.
Probá la luz y ajustá alturas.
Dónde queda mejor esta lámpara reciclada
Este proyecto luce especialmente bien en: