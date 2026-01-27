Si tenés disquetes viejos, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta increíble idea

Reciclaje y manualidades. Los disquetes en desuso pueden reutilizarse y transformarse en una lámpara colgante original, con estética retro y efecto de luz.

Los disquetes quedaron obsoletos, pero su forma geométrica, el plástico rígido y la ventana translúcida los convierten en un material perfecto para crear un reciclaje de una lámpara colgante decorativa. Sin pintarlos ni ocultar su identidad, pueden convertirse para lograr una pieza moderna con estética retro-tech que filtra la luz y se vuelve protagonista.

Por qué los disquetes son ideales para este proyecto Este objeto “viejo” tiene ventajas claras para iluminación decorativa:

Formato cuadrado que arma volúmenes limpios

Plástico rígido y liviano

Ventana central que deja pasar la luz

Identidad visual reconocible (nostalgia + diseño) Además, suelen juntarse en cantidad, lo que facilita armar un cuerpo de lámpara consistente.

image El proyecto: lámpara colgante hecha con diskettes La idea es usar los disquetes como paneles para formar un cubo o prisma alrededor de la luz. El resultado es una lámpara que no encandila, proyecta sombras suaves y suma carácter sin recargar.

Funciona muy bien como:

Lámpara para escritorio o estudio

Luz de rincón en living

Iluminación de pasillo

Detalle en espacios creativos Materiales que vas a necesitar para el reciclaje Todo es accesible y fácil de conseguir: Diskettes viejos (10–16, según tamaño)

Precintos, tornillos chicos o alambre fino

Portalámpara con cable

Bombilla LED (mejor cálida)

Gancho o soporte para colgar Importante: LED siempre, no usar bombillas que levanten calor. Si tenés diskettes viejos, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlos con esta increíble idea Cómo hacerlo paso a paso Limpiá los disquetes y retirales etiquetas sueltas.

Unilos por los bordes para formar el volumen (cubo o prisma).

Dejá una cara superior abierta para el portalámpara.

Colocá la bombilla LED dentro.

Colgá la estructura del soporte o techo.

Probá la luz y ajustá alturas. Dónde queda mejor esta lámpara reciclada Este proyecto luce especialmente bien en: Estudios y escritorios

Departamentos modernos

Espacios de trabajo creativo

Habitaciones juveniles

Ambientes con paredes claras