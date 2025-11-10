10 de noviembre de 2025 - 09:08

Según los nutricionistas, el alimento que ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestión

La ciencia respalda que un alimento dentro del grupo de las verduras, junto a simples trucos, puede mejorar la salud digestiva y reducir el colesterol.

Por Ignacio Alvarado

Según múltiples investigaciones, la incorporación diaria de verduras ricas en antioxidantes y fibra soluble es uno de los pilares para cuidar la salud. La ciencia respalda que una alimentación basada en plantas mejora el equilibrio de la microbiota intestinal y regula la absorción de grasas. Los expertos recomiendan priorizar alimentos naturales, frescos y variados, y evitar los ultraprocesados para mantener un metabolismo saludable.

El vegetal que regula el colesterol y mejora la digestión

Entre las opciones más eficaces se encuentra la berenjena, un alimento que ha ganado reconocimiento entre los nutricionistas por su capacidad de reducir el colesterol y favorecer la digestión. Este vegetal contiene fibra soluble, especialmente pectina, que atrapa las grasas en el intestino y ayuda a eliminarlas del cuerpo.

image

Estudios publicados en la revista Plant Foods for Human Nutrition demostraron que el consumo regular de berenjena puede disminuir los niveles de colesterol LDL en un 10 a 15%. Además, su contenido de antioxidantes como el ácido clorogénico contribuye a proteger las células del estrés oxidativo, reforzando la salud del sistema digestivo y cardiovascular.

Trucos para aprovechar sus beneficios

Los especialistas aconsejan preparar la berenjena asada o al horno, evitando la fritura para conservar sus nutrientes y reducir la absorción de aceite. Un truco útil es remojarla en agua con sal antes de cocinarla, lo que ayuda a eliminar su sabor amargo y mejorar la textura.

La ciencia sugiere combinar este alimento con otras verduras como el tomate, el ajo o el pimiento, que potencian sus propiedades antioxidantes. Incluirla dos o tres veces por semana puede ser suficiente para notar mejoras en la digestión y una reducción progresiva del colesterol.

image

En definitiva, la berenjena representa una opción económica, versátil y avalada por la evidencia científica, ideal para quienes buscan una alimentación más equilibrada y beneficiosa para el corazón.

