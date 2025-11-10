Según los nutricionistas, el alimento que ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestión

Según múltiples investigaciones, la incorporación diaria de verduras ricas en antioxidantes y fibra soluble es uno de los pilares para cuidar la salud. La ciencia respalda que una alimentación basada en plantas mejora el equilibrio de la microbiota intestinal y regula la absorción de grasas. Los expertos recomiendan priorizar alimentos naturales, frescos y variados, y evitar los ultraprocesados para mantener un metabolismo saludable.
El vegetal que regula el colesterol y mejora la digestión
Entre las opciones más eficaces se encuentra la berenjena, un alimento que ha ganado reconocimiento entre los nutricionistas por su capacidad de reducir el colesterol y favorecer la digestión. Este vegetal contiene fibra soluble, especialmente pectina, que atrapa las grasas en el intestino y ayuda a eliminarlas del cuerpo.
Estudios publicados en la revista Plant Foods for Human Nutrition demostraron que el consumo regular de berenjena puede disminuir los niveles de colesterol LDL en un 10 a 15%. Además, su contenido de antioxidantes como el ácido clorogénico contribuye a proteger las células del estrés oxidativo, reforzando la salud del sistema digestivo y cardiovascular.
Trucos para aprovechar sus beneficios
Los especialistas aconsejan preparar la berenjena asada o al horno, evitando la fritura para conservar sus nutrientes y reducir la absorción de aceite. Un truco útil es remojarla en agua con sal antes de cocinarla, lo que ayuda a eliminar su sabor amargo y mejorar la textura.
La ciencia sugiere combinar este alimento con otras verduras como el tomate, el ajo o el pimiento, que potencian sus propiedades antioxidantes. Incluirla dos o tres veces por semana puede ser suficiente para notar mejoras en la digestión y una reducción progresiva del colesterol.
En definitiva, la berenjena representa una opción económica, versátil y avalada por la evidencia científica, ideal para quienes buscan una alimentación más equilibrada y beneficiosa para el corazón.