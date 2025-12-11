11 de diciembre de 2025 - 11:33

Según la psicología, sonreírle brevemente a desconocidos en la calle es característico de estas personas

La psicología social indica que este gesto espontáneo revela empatía, seguridad emocional y apertura al vínculo humano, incluso en interacciones mínimas.

Por Andrés Aguilera

En una época donde la mayoría camina apurada, concentrada en el celular o desconectada del entorno, sonreírle brevemente a un desconocido puede parecer un gesto raro. Sin embargo, para la psicología social, esta pequeña acción tiene un significado mucho más profundo: revela rasgos de personalidad y características emocionales que distinguen a quienes la practican.

Lejos de ser un gesto casual, sonreír en la vía pública expresa cómo una persona se posiciona frente al mundo, cómo interpreta a los demás y qué vínculos está dispuesta a crear, incluso por unos segundos.

Personas empáticas que captan el estado emocional de los demás

Diversos estudios en psicología social sostienen que quienes sonríen espontáneamente a desconocidos suelen poseer empatía elevada.

Perciben el entorno humano incluso cuando no hay conversación y registran sutiles señales, como miradas o proximidad, dentro de ciertas actitudes.

Para estos perfiles, la sonrisa funciona como una forma rápida de validar la presencia del otro, de reconocerlo como persona antes que como figura anónima en la calle.

Este rasgo se vincula con la capacidad de conectar emocionalmente sin necesidad de un vínculo formal.

Seguridad emocional y apertura a lo social

Sonreír a extraños también es típico de personas emocionalmente estables y seguras de sí mismas.

La psicología sugiere que quienes tienen una buena relación consigo mismos no temen ser percibidos como “demasiado amables” o vulnerables.

Este gesto demuestra confianza, ausencia de defensividad y un estilo interpersonal abierto, donde el contacto humano no se interpreta como una amenaza, sino como una posibilidad.

Atención plena y presencia en el entorno

Quienes practican este hábito tienden a vivir con más conciencia del momento presente. No caminan en piloto automático: observan, registran y responden.

Sonreírle a un desconocido implica notar que la otra persona existe, está cerca y comparte el mismo espacio.

Esta actitud se asocia con personas que practican o naturalmente desarrollan una forma de mindfulness cotidiano.

Desde la psicología del bienestar, este tipo de microgestos aumenta la sensación de conexión con el mundo y reduce la percepción de soledad.

Un gesto simple que influye positivamente en ambos lados

La ciencia también demuestra que sonreír libera endorfinas, reduce la tensión física y mejora el estado anímico, incluso cuando la sonrisa es breve o dirigida a alguien que no volveremos a ver.

Para quien la recibe, puede ser un recordatorio inesperado de humanidad en medio del día.

Para quien la da, puede reforzar su bienestar y su percepción del mundo como un lugar más amable.

Sonreír a desconocidos, entonces, es propio de personas empáticas, seguras y emocionalmente presentes, capaces de generar pequeñas conexiones humanas que mejoran el clima social.

