Según la psicología, las personas que llegan siempre tarde a todos lados comparten estos 3 rasgos

La psicología analiza cómo el vínculo con los horarios refleja ciertas personalidades que repiten la impuntualidad.

image
Por Ignacio Alvarado

La impuntualidad reiterada genera tensiones en el trabajo, en reuniones sociales y en la vida cotidiana. Sin embargo, no todas las personas que llegan tarde lo hacen por irresponsabilidad. En muchos casos, existe una percepción distinta del tiempo.

image

Algunas personalidades tienden a subestimar cuánto demora una tarea. Calculan trayectos y preparativos con optimismo excesivo. Esta percepción flexible de los horarios hace que los minutos se deslicen sin que lo noten.

Investigaciones en gestión del tiempo muestran que la llamada “falacia de planificación” lleva a muchas personas a creer que terminarán antes de lo real. En quienes repiten la impuntualidad, este sesgo se vuelve un patrón constante.

Tres rasgos que se repiten

El primer rasgo es el optimismo temporal. Estas personas creen genuinamente que llegarán a tiempo. No buscan faltar el respeto; simplemente confían demasiado en su capacidad de resolver imprevistos.

El segundo rasgo es la búsqueda de estimulación. Algunas personalidades funcionan mejor bajo presión. Salir con el tiempo justo activa adrenalina y concentración, transformando la urgencia en combustible emocional.

El tercer rasgo es la dificultad para priorizar. Cuando todo parece importante, organizar los horarios se vuelve complejo. Se agregan tareas de último momento y la puntualidad queda relegada.

Estudios en comportamiento organizacional indican que estas tendencias no son iguales en todos los casos. El contexto cultural y laboral también influye en la percepción de la puntualidad.

Qué explica la psicología sobre la impuntualidad crónica

Recién aquí la psicología ofrece una mirada más profunda. Investigaciones sobre rasgos de personalidad, como las basadas en el modelo de los cinco grandes factores, vinculan la impuntualidad frecuente con niveles más bajos de responsabilidad y mayor impulsividad.

image

La psicología también señala que algunas personalidades experimentan el tiempo de forma subjetiva. Estudios de la Universidad de San Diego encontraron que quienes llegan tarde tienden a percibir los minutos como más extensos de lo que realmente son.

No obstante, los especialistas advierten que llegar tarde no define a una persona por completo. Entender el vínculo con los horarios permite ajustar hábitos sin caer en etiquetas rígidas.

En definitiva, la impuntualidad repetida no es solo cuestión de reloj. Para la psicología, es una ventana a cómo cada individuo organiza su mundo interno y gestiona la presión del tiempo.

