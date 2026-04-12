12 de abril de 2026 - 18:35

Según la psicología, las personas nacidas entre 1945 y 1965 enfrentan una crisis silenciosa al envejecer

Especialistas advierten que el mayor temor de esta generación no es la enfermedad ni la soledad, sino dejar de ser necesaria en la vida de los demás.

La psicología dice que las personas nacidas entre 1945 y 1965 enfrentan una crisis silenciosa al envejecer

La psicología dice que las personas nacidas entre 1945 y 1965 enfrentan una crisis silenciosa al envejecer

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Por Cristian Reta

Las personas nacidas entre 1945 y 1965, conocidas como parte de los llamados baby boomers, enfrentan una crisis silenciosa que pasa desapercibida para la mayoría. La psicología nos dice que, lejos de estar centrada en problemas físicos o en la soledad, esta etapa está marcada por una sensación mucho más profunda: el temor a dejar de ser útiles.

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Según diversos análisis sobre envejecimiento, esta generación creció en un contexto donde el valor personal estaba estrechamente ligado a la productividad. Ser útil no era solo una cualidad, sino el eje central de la identidad. Trabajar, resolver problemas y sostener a otros definía quiénes eran.

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Cuando el trabajo deja de definir quién sos

El problema aparece con fuerza al momento de la jubilación. Para muchos, dejar de trabajar no implica descanso, sino una pérdida de sentido. La rutina desaparece y, con ella, la sensación de ser necesario para alguien o para algo.

Expertos de la Universidad del Este de Finlandia señalan que este fenómeno no debe confundirse con la soledad. Una persona puede estar rodeada de familia y afectos, pero aun así sentir que su rol en el mundo se desdibujó. “No es la falta de compañía lo que duele, sino la falta de propósito”, es una de las ideas centrales del análisis.

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Este cambio impacta incluso en la salud mental. Investigaciones citadas en el estudio indican que mantener un propósito claro influye directamente en el bienestar cognitivo durante la vejez.

Una generación criada para no necesitar a nadie

Otro factor clave es el contexto cultural en el que crecieron. A diferencia de generaciones más jóvenes, estas personas fueron educadas bajo la idea de que pedir ayuda era sinónimo de debilidad. La independencia era vista como una virtud absoluta.

Esto genera una paradoja: al envejecer, cuando más necesitan apoyo o conexión, menos herramientas emocionales tienen para pedirlo. El resultado es una sensación de aislamiento que no siempre se expresa de manera evidente.

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El desafío de reconstruir la identidad después de los 60

La transición hacia una vida sin trabajo obliga a replantear la identidad. Ya no se trata de “ser útil” en términos productivos, sino de encontrar nuevas formas de sentido.

Algunos lo logran a través del voluntariado, actividades comunitarias o hobbies. Otros encuentran valor en vínculos más profundos, donde el afecto reemplaza a la utilidad como eje central.

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Sin embargo, el proceso no es sencillo. Para una generación que construyó su autoestima en función de lo que hacía por los demás, aprender a existir sin esa validación puede resultar profundamente desafiante.

Una crisis que redefine el envejecimiento

El envejecimiento de los baby boomers no solo plantea desafíos individuales, sino también sociales. Se trata de una generación numerosa que está redefiniendo qué significa envejecer en el siglo XXI.

Lejos de ser una etapa pasiva, este momento de la vida expone una tensión clave: cómo pasar de ser necesarios a ser simplemente valiosos por existir.

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