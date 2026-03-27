Según la psicología, las personas inhibidas comparten estos 6 rasgos en su personalidad

Las personas inhibidas suelen compartir una serie de rasgos y conductas que se manifiestan principalmente como una barrera ante situaciones nuevas.

Muchos profesionales coinciden en que la inhibición no es esa simple timidez, con la que solemos relacionarla, sino que va más allá. Se puede entender como un mecanismo de defensa complejo que actúa como una restricción de las funciones sociales y vitales.

Según los expertos, esta condición impide al individuo actuar según sus verdaderos deseos o capacidades, funcionando como un freno interno ante situaciones que se perciben como amenazantes.

Psicología La psicología explica que rasgos tienen las personas inhibidas. web La psicología moderna subraya que la inhibición tiene un fuerte componente psicosomático. No es raro que estas personas experimenten tensión muscular, problemas digestivos o sudoración ante desafíos sociales. Sin embargo, los expertos enfatizan que la terapia enfocada en la autoconfianza y la desensibilización del miedo al juicio externo permite que el individuo recupere su espontaneidad, logrando una integración más plena y auténtica en su realidad social.

Cuáles son los rasgos de la personalidad que comparten las personas inhibidas Las personas inhibidas suelen compartir una serie de rasgos psicológicos y conductuales que se manifiestan principalmente como una barrera o "freno" ante situaciones nuevas o sociales. Esta tendencia, conocida en psicología como inhibición conductual, se caracteriza por los siguientes rasgos comunes:

Psicología La psicología explica que rasgos tienen las personas inhibidas. web Evitación de lo novedoso: Presentan una marcada cautela y tendencia a alejarse de objetos, personas o situaciones desconocidas por temor o aprehensión. Hipersensibilidad a la crítica: Existe una preocupación excesiva por ser evaluados negativamente, ridiculizados o rechazados en entornos sociales. Baja autoestima: Frecuentemente se perciben a sí mismos como socialmente ineptos, poco interesantes o inferiores a los demás. Retraimiento social: Prefieren el aislamiento o se muestran extremadamente reservados en relaciones íntimas para evitar sentimientos de vergüenza. Ansiedad anticipatoria: Suelen experimentar niveles elevados de ansiedad ante la posibilidad de enfrentarse a situaciones que no controlan. Autolimitación del comportamiento: Es común que repriman sus deseos o impulsos de manera consciente o inconsciente, resistiéndose a responder a estímulos del entorno.