Según la psicología, las personas criadas en los años 60 y 70 desarrollaron una capacidad que hoy resulta cada vez más difícil de encontrar

Las personas que crecieron durante los años 60 y 70 suelen compartir una característica que la psicología observa con especial interés: una notable capacidad para encontrar soluciones prácticas ante problemas cotidianos. En una época donde internet no existía y el acceso inmediato a tutoriales era impensado, arreglar objetos del hogar, improvisar herramientas o reparar pequeños desperfectos formaba parte natural de la vida diaria.
Muchos de quienes pertenecen a esas generaciones aprendieron desde pequeños a observar, probar y equivocarse antes de pedir ayuda. Esa experiencia repetida fortaleció una habilidad que hoy resulta menos común: la autonomía para resolver problemas concretos utilizando creatividad, paciencia y razonamiento práctico.
Lejos de la nostalgia, los especialistas sostienen que este comportamiento tiene explicaciones psicológicas muy interesantes.
La capacidad de resolver sin buscar respuestas inmediatas
La psicología denomina "tolerancia a la frustración" a la capacidad de sostener un problema sin abandonarlo inmediatamente.
Quienes crecieron en los años 60 y 70 solían enfrentarse con mayor frecuencia a situaciones donde era necesario encontrar una solución por cuenta propia.
Si una persiana se trababa, una silla se aflojaba o un electrodoméstico dejaba de funcionar, la respuesta no estaba a un clic de distancia.
El valor del aprendizaje práctico
Muchos especialistas destacan que estas generaciones desarrollaron conocimientos informales relacionados con reparaciones domésticas.
Aprendieron observando a padres, abuelos o vecinos resolver problemas cotidianos dentro del hogar.
Ese aprendizaje generó confianza para intentar arreglos simples en lugar de reemplazar inmediatamente los objetos.
Una habilidad que todavía resulta valiosa
En la actualidad, la tecnología facilita muchas tareas, pero también redujo algunas oportunidades de aprendizaje práctico.
La facilidad para encontrar respuestas inmediatas puede disminuir la necesidad de experimentar y buscar soluciones propias.
Por eso, los expertos consideran que la autonomía desarrollada por quienes crecieron en aquellas décadas sigue siendo una fortaleza muy valiosa.
Mucho más que saber arreglar cosas
La verdadera enseñanza no consiste únicamente en reparar una canilla o ajustar una puerta.
Lo importante es la capacidad de analizar un problema, buscar alternativas y persistir hasta encontrar una solución.
Y esa combinación de paciencia, observación y autonomía es justamente una de las habilidades que la psicología identifica con mayor frecuencia en quienes se formaron durante los años 60 y 70.