Según la psicología, esta es la razón por la que muchos padres prefieren reparar antes que comprar algo nuevo

Reparar un objeto activa la necesidad de competencia y autonomía, permitiendo que los padres protejan recuerdos y reafirmen su identidad como solucionadores.

La psicología explica la razón por la cual muchos padres prefieren arreglar antes que volver a comprar.

Casi todas las familias conocen al padre que, ante una silla tambaleante o un electrodoméstico ruidoso, prefiere tomar un destornillador antes que ir a la tienda. Lejos de ser una conducta motivada únicamente por el ahorro, la psicología sugiere que este hábito es una forma profunda de expresar cuidado, responsabilidad e identidad.

Para las generaciones mayores, arreglar objetos es un acto que satisface necesidades psicológicas como la competencia, la autonomía y la conexión. Al solucionar un problema de forma independiente para ayudar a un ser querido, el cerebro experimenta una recompensa emocional que trasciende lo práctico. Este proceso permite que los padres sigan sintiéndose útiles y contribuyentes dentro del hogar.

image ¿Por qué los padres se identifican con el rol de reparador? La teoría de la identidad explica que los seres humanos construyen su autopercepción en torno a roles significativos. Para muchos padres, el rol de "protector" se ha practicado durante décadas, asociando el valor personal con la utilidad. Reparar algo no es solo completar una tarea mecánica; es cumplir con una función vital de proveedor que reafirma que aún pueden resolver problemas.

Este comportamiento también está influenciado por la mentalidad de escasez. Quienes crecieron en épocas donde el desperdicio era desalentado mantienen el hábito de preservar lo que ya tienen. La premisa de cuidar las pertenencias se convierte en una conducta responsable profundamente arraigada, incluso cuando la situación financiera ha mejorado sustancialmente y la sustitución es económica.

image ¿Qué papel juegan los recuerdos en la decisión de no tirar un objeto? Desde la psicología económica, el Efecto Dotación señala que las personas otorgan mayor valor a las cosas que ya poseen por el simple hecho de ser suyas. Una silla vieja no es solo un mueble; puede simbolizar décadas de cenas familiares o momentos compartidos. Reparar el objeto se siente entonces como preservar un fragmento de la historia familiar que de otro modo se perdería definitivamente.

Finalmente, la Teoría del Apoyo Instrumental describe cómo algunas personas comunican afecto a través de acciones en lugar de palabras. Para padres criados en entornos donde la demostración verbal de amor era menos común, ajustar un estante o arreglar una bicicleta es su mensaje emocional silencioso. Mientras la cultura moderna prioriza la conveniencia, este acto de reparación es un esfuerzo por mantener la unidad y el propósito personal.