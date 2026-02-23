23 de febrero de 2026 - 17:03

Según el Feng Shui: dónde debe ubicarse la planta de la buena suerte dentro de casa

La lengua de suegra no solo decora: su ubicación influye en la energía de casa. Para el Feng Shui, el lugar correcto puede atraer protección y prosperidad.

Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Dentro del Feng Shui, las plantas cumplen un rol clave para equilibrar la energía de los espacios. Algunas especies como la lengua de suegra (Sansevieria), gracias a su forma y resistencia, se consideran especialmente poderosas para atraer vibraciones positivas y bloquear influencias negativas. Solo hay que saber dónde ubicarla.

Leé además

Sol en Piscis

Sol en Piscis: los signos más beneficiados en salud, dinero y amor del 23 de febrero al 1 de marzo

Por Sofía Serelli
las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mayor coeficiente intelectual tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera

Esta planta de interior es muy popular por su facilidad de cuidado. Según esta filosofía china, su ubicación dentro de la casa determina el tipo de energía que potencia y los beneficios que puede aportar a quienes viven allí.

planta buena suerte
Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Por qué la Sansevieria se asocia con la buena suerte

La lengua de suegra tiene hojas verticales y firmes que simbolizan crecimiento, protección y fortaleza. En el Feng Shui, estas características se relacionan con la capacidad de repeler energías densas y favorecer un flujo más armonioso dentro del hogar.

Además, se la considera una planta purificadora, capaz de mejorar la calidad del aire y aportar sensación de calma. Por eso, suele recomendarse en ambientes donde se busca estabilidad emocional y equilibrio.

Su resistencia también refuerza su simbolismo de perseverancia y prosperidad, cualidades que se desean atraer a la vida cotidiana.

Cuáles son los mejores lugares para ubicarla dentro de casa

  • Uno de los sitios más aconsejados es cerca de la entrada principal. Colocarla allí funciona como una barrera simbólica que filtra la energía que ingresa desde el exterior, protegiendo el interior del hogar.
  • También puede ubicarse en salas de estar o espacios comunes, donde ayuda a mantener un ambiente equilibrado y acogedor. En oficinas o áreas de trabajo, se cree que favorece la concentración y la claridad mental.
  • Se recomienda evitar colocarla en dormitorios muy pequeños, ya que su energía activa podría interferir con el descanso si el espacio es reducido.
planta buena suerte
Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Qué cuidados básicos se necesitan para potenciar sus efectos

Para que la planta se mantenga saludable, necesita luz indirecta y riegos moderados, ya que tolera mejor la sequía que el exceso de agua. Mantenerla en buen estado es fundamental para que su simbolismo positivo se conserve.

También se aconseja limpiar sus hojas periódicamente para permitir que absorban mejor la luz y mantener su aspecto vigoroso. Una planta cuidada transmite sensación de orden y bienestar en el ambiente.

planta buena suerte

La lengua de suegra es más que una planta decorativa: según el Feng Shui, su ubicación estratégica puede atraer buena suerte, protección y armonía.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las personas con mejor desarrollo cognitivo tienden a nacer en estos meses, segun investigaciones

Las personas con mejor desarrollo cognitivo tienden a nacer en estos meses, según investigaciones

Por Andrés Aguilera
donde colocar el espejo en el dormitorio, segun el feng shui, para no bloquear la energia

Dónde colocar el espejo en el dormitorio, según el Feng Shui, para no bloquear la energía

Por Ignacio Alvarado
La combinación funciona como un ritual de renovación dentro de casa.

Qué significa rociar la entrada de casa con sal y vinagre: cada cuánto hacerlo

Por Lucas Vasquez
Además del color, la ubicación en el balcón permite enfocar la intención del acto.

No es para decorar: qué significa prender una vela en el balcón

Por Lucas Vasquez