Según el Feng Shui: dónde debe ubicarse la planta de la buena suerte dentro de casa

Dentro del Feng Shui , las plantas cumplen un rol clave para equilibrar la energía de los espacios. Algunas especies como la lengua de suegra ( Sansevieria ), gracias a su forma y resistencia, se consideran especialmente poderosas para atraer vibraciones positivas y bloquear influencias negativas. Solo hay que saber dónde ubicarla.

Esta planta de interior es muy popular por su facilidad de cuidado. Según esta filosofía china , su ubicación dentro de la casa determina el tipo de energía que potencia y los beneficios que puede aportar a quienes viven allí.

La lengua de suegra tiene hojas verticales y firmes que simbolizan crecimiento, protección y fortaleza. En el Feng Shui, estas características se relacionan con la capacidad de repeler energías densas y favorecer un flujo más armonioso dentro del hogar.

Para el Feng shui, elegir el lugar adecuado aprovecha su simbolismo y mejora la energía.

Además, se la considera una planta purificadora, capaz de mejorar la calidad del aire y aportar sensación de calma. Por eso, suele recomendarse en ambientes donde se busca estabilidad emocional y equilibrio.

Su resistencia también refuerza su simbolismo de perseverancia y prosperidad, cualidades que se desean atraer a la vida cotidiana.

Cuáles son los mejores lugares para ubicarla dentro de casa

Uno de los sitios más aconsejados es cerca de la entrada principal . Colocarla allí funciona como una barrera simbólica que filtra la energía que ingresa desde el exterior, protegiendo el interior del hogar.

Qué cuidados básicos se necesitan para potenciar sus efectos

Para que la planta se mantenga saludable, necesita luz indirecta y riegos moderados, ya que tolera mejor la sequía que el exceso de agua. Mantenerla en buen estado es fundamental para que su simbolismo positivo se conserve.

También se aconseja limpiar sus hojas periódicamente para permitir que absorban mejor la luz y mantener su aspecto vigoroso. Una planta cuidada transmite sensación de orden y bienestar en el ambiente.

La lengua de suegra es más que una planta decorativa: según el Feng Shui, su ubicación estratégica puede atraer buena suerte, protección y armonía.