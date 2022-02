Se viene la segunda: Adele admitió que tiene planes para ser madre de nuevo

Las últimas semanas de Adele no han sido para nada relajadas. La cantante fue arduamente criticada por sus seguidores después de que cancelara algunos shows en Las Vegas, pero anunciara que estaría presente en los premios BRIT.

Los fanáticos de la artista se mostraron muy enojados frente a la decisión, ya que no reprogramaba los shows ni tampoco reembolsaba los tickets. En ese marco, Adele decidió darse el espacio para explicar lo ocurrido, admitiendo que estaba arrepentida de anunciar las bajas a último momento.

Fue durante su visita a la serie BBC One donde la artista se sinceró respecto a varios temas, incluida la maternidad. La artista británica de 33 años anunció que los shows serán reprogramados durante este 2022, ya que el próximo año planea tener un bebé con su novio, el agente deportivo Rich Paul.

“La gente verá directamente a través de mí en el escenario y sabrá que no quería hacerlo. Nunca he hecho algo así en mi vida y no voy a empezar ahora”, dijo respecto a los shows en Las Vegas, admitiendo que, de seguir adelante, hubiese sido un show mediocre.

“Ahora estamos trabajando duro, pero no quiero anunciar un nuevo conjunto de fechas hasta que sepa que definitivamente todo estará listo. Cuanto antes pueda anunciarlo, mejor, pero no puedo hacerlo en caso de que no estemos listos a tiempo”, continuó.

La artista fue fuertemente criticada por cancelar sus shows en Las Vegas y luego viajar a los premios.

Adele y un bebé para el 2022

“Tiene que suceder este año porque tengo planes para el próximo”, dijo. Y lanzó la premisa: “¡Imagínese si tengo que cancelar porque voy a tener un bebé!”

Cuando se le preguntó si volvería a desaparecer después de Las Vegas y, de ser así, por cuánto tiempo, dijo: “Definitivamente lo haré, pero estoy tratando de hacer un esfuerzo consciente para dejar de ser tan banal con mi privacidad”.

“Estoy tratando de no ser dos versiones completamente diferentes de mí mismo. Es agotador encender y apagar. Estaré desapareciendo en términos de mi música, pero es posible que me veas de vez en cuando y no estaré completamente escondido”.

Y siguió: “Me toma un tiempo recargarme y me gustaría tener más hijos, solo siento que he recuperado mi sueño de hace nueve años cuando tuve a mi hijo”.

Adele se consagra ganadora en los BRIT

La artista llegó a casa con tres estatuillas en los premios británicos de la música. La superestrella venció a Ed Sheeran en la categoría Artista del año, que ahora incluye a todos los artistas independientemente del género.

Se consagró como la artista del año en los premios BRIT, derrotando a Ed Sheeran.

Ambos lanzaron recientemente sus tan esperados discos casi al mismo tiempo el año pasado. Adele se tomó un descanso de seis años antes de volver a la música, mientras que Sheeran se retiró por un tiempo para dedicarse a la paternidad.

La artista agradeció a su hijo Angelo y a su ex esposo Simon durante los premios, alegando a que ambos son sus almas gemelas.

“No comparto mucho de él, pero son mis pequeñas almas gemelas: Angelo y Simon. Nuestra familia está separada, pero lo estamos logrando y haciendo un muy, muy buen trabajo”.