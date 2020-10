Se sacó una selfie y quedó petrificada: “Más de un médium me ha dicho que hay un espíritu de niño a mi lado y también una energía oscura”

Una mujer que estaba sola en su casa le envió una foto a su novio, pero al revisar la imagen minutos después descubrió que en el reflejo de sus lentes aparecían dos extrañas personas .

El escalofriante detalle lo notó tras enviarle la imagen a su pareja ya que, mientras esperaba la respuesta se puso a revisar la fotografía para ver si había salido bien. En ese momento vio que la selfie mostraba más de lo que parecía.

El reflejo de dos 'fantasmas' a través de los lentes de una joven mujer.

Al hacer zoom sobre sus propios lentes notó que el reflejo proyectaba la silueta de dos personas en el fondo de la habitación donde estaba . Sin embargo en ese momento nadie más estaba en la vivienda, ya que es madre de tres chicos –uno de dos años, otro de 14 y el más grande de 18 años.

Luego escribió sobre la foto: “Estoy de pie en mi cocina, frente al comedor. Directamente a través de la puerta está mi mesa de comedor negra y 4 sillas. Eso es lo que deberías ver en el reflejo de mis lentes. Pero eso no es lo que veo”, describió.

“Veo dos figuras, un niño parado a la izquierda y una figura más alta (algo inquietante) a la derecha, una al lado de la otra. Ahora debo mencionar que creo y estoy totalmente abierta a los espíritus, fantasmas, entidades y todo lo que los acompaña”.

Tras esto afirmó que “Más de un médium espiritual me ha dicho que tengo un espíritu de niño joven unido a mí y que también hay una energía oscura unida a mí. De todos modos, no estoy segura de si eso es lo que se refleja en las gafas, pero ver lo que sea con tanta claridad como yo, seguro que me asustó”.