Se filtró una foto inédita de un joven Jey Mammon junto a la China Suárez: “Es totalmente impublicable”

En los últimos días Eugenia la China Suárez abrió el baúl de los recuerdos y compartió a sus seguidores algunas imágenes de su juventud y otras de sus antepasados, como la de su bisabuela japonesa.

Al parecer, la actriz encontró imágenes inéditas que le parecieron simpáticas y las difundió entre amigos. Uno de ellos fue Jey Mammon, quien se expresó en sus redes sobre la foto en donde se lo ve muy joven junto a la joven influencer.

Jey Mammon fue el catequista de La China Suárez.

“Me acaba de pasar una foto @chinasuarez totalmente IMPUBLICABLE”, adelantó el conductor en sus redes, pero minutos después difundió el recuerdo en cuestión. “Gracias @chinasuarez por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso”, bromeó el también músico acerca de la postal de él cuando era joven junto a un grupo de niñas vestidas de blanco. Debajo del todo, a la derecha, aparece “La China” peinada con dos trencitas y sonriendo para la foto.

Recordemos que durante la mañana de este sábado, Suárez compartió una serie de fotos de su familia en vacaciones, y en una de las cuales se pueden ver los rasgos bien definidos de la mujer de quien heredó sus ojos rasgados.

“Mitsumori-Riveiro”, escribió junto a un collage de postales en blanco y negro donde se ve a sus abuelos disfrutando de unas vacaciones en la playa. En sus historias replicó el posteo y agregó la palabra “abuelos“.

La China publicó un álbum con fotos familias.

Tiempo atrás en una entrevista la actriz fue consultada acerca de por qué le decían China si en realidad su ascendencia es japonesa. “Es muy largo ‘Japonesa’. A mamá le decían ‘Ponja’, pero no es muy tierno. ‘China’ me da más dulce”, explicó ella.

En ese momento, la invitada a la mesa de Mirtha Legrand, la China comentó que tuvo un problema con el embajador japonés por su apodo. “Mi hermano (Agustín Suárez) está muy conectado con Japón y viajó muchas veces, yo todavía no tuve la suerte de ir. A mí el embajador no me invitaba a ningún lado y le terminó diciendo a mi hermano que no me querían invitar porque me decían China, pero tenía sangre japonesa”, relató.