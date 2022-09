Se filtraron fotos de Shakira y Gerard Piqué peleando a los gritos frente a sus hijos

En las últimas horas, se filtraron fotos inéditas de Shakira y Gerard Piqué en las que aparecen teniendo una fuerte pelea, en presencia de sus dos hijos, Sasha y Milan.

El portal de noticias Terra dio a conocer las imágenes en las que se puede ver la discusión a gritos entre Piqué y Shakira en un yate.

La foto de la pelea entre Shakira y Piqué

Según lo informado por medios españoles, el blanqueo de la relación de Gerard Piqué con Clara Chía Martí complicó las cosas aún más.

Shakira se sintió traicionada, su ex no cumplió con el pacto que tenían de no mostrarse de inmediato con otras personas.

Shakira y Piqué discutieron frente a sus hijos

Luego del escándalo que estalló entre Gerard Piqué y Shakira a raíz de su ruptura, de a poco se conocen más secretos de todo el proceso que derivó en la separación de la pareja.

El jugador del Barcelona se muestra feliz públicamente con su nueva novia, pero en las últimas horas se conoció un detalle que seguramente no le causó ninguna gracia a Piqué.

Gerard Piqué y Clara Chía Marti

Jordi Martin es un paparazzi que sigue a la pareja desde hace muchos años y que, reveló como fue el momento en que el jugador le pidió terminar con el vínculo, a pesar de tener dos hijos chicos.

Lo que le dijo Gerard Piqué a Shakira para separarse

“Gerard le pidió ‘un tiempo’ a Shakira”, contó Martin, y agregó que eso sucedió cuando ya la estaba engañando con la joven.

“Estoy agobiado y necesito un tiempo”, le habría dicho Piqué a Shakira, de acuerdo con lo informado. “Tranquilo, me voy 17 días a Estados Unidos a grabar”, habría sido la repuesta de la cantante.

Entonces, Shakira decidió contratar a investigadores privados para que siguieran a su pareja y detectaran cualquier tipo de infidelidad.

A partir de la investigación, fue así que Shakira se enteró que el padre de sus hijos ya estaba en otra relación en paralelo.