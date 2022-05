Sabrina Carballo cumplió años y festejó sus 40 con una sorpresa romántica del Chanchi Estévez.

Sabrina Carballo cumplió 40 años y las cuatro décadas la encuentran encerrada en un reality, por lo que su expareja, el Chanchi Estévez y sus compañeros se las ingeniaron para que tenga un día especial en “El Hotel de los Famosos”.

El exfutbolista estuvo en cada detalle, a las 00 en punto esperó a Sabrina en el Staff con velas, regalitos que pudo recolectar del Hotel y pidió a la producción que pongan el tema “Hasta que me olvides” de Luis Miguel, que no pasó desapercibido.

“La quiero mucho, así que preparé una sorpresa. Es lo mínimo que se merece”, dijo Chanchi en el detrás de cámara. Y advirtió que se dio maña para conseguir regalos pese a estar encerrado.

“Un potecito de miel, que se cotiza mucho dentro del hotel, un jaboncito, un chocolate y un chicle, por si querés besar”, fueron uno por uno los regalos que el Chanchi consiguió en el Hotel para que Sabrina tenga algún regalo.

Luego, llegó el resto del grupo, quienes le cantaron el “Feliz cumpleaños” y le dieron otros insólitos presentes: un aerosol lustramuebles, su propio short sucio, un cenicero, un adorno, una planta seca y un almohadón. “Todo hermoso. Lo llevo acá”, dijo con ironía señalando el corazón.

“Mis 40 en un reality. No lo puedo creer. Igual me gusta porque me gusta festejar y el grupo es cada vez más acotado, pero verdadero”, resumió emocionada.

Sabrina Carballo y el Chanchi Estévez se quebraron al hablar de sus miedos

Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se quebraron al hablar de sus miedos a enfrentarse el uno con el otro en la final de El Hotel de los Famosos. José María Muscari les pidió que dijeran a quién tenían miedo de enfrentar en una hipotética final del reality.

“Y, no me gustaría ir con Maxi”, se sinceró primero Sabrina. “No te gustaría ir con Chanchi. ¿Por qué, por algo emocional?”, indagó Muscari.

“Y sí, porque siempre fuimos como par, entonces ahora competir con él es raro”, explicó la actriz. “Te da miedo ese desafío”, acotó el director teatral.

“Sí, nunca competí con él, siempre fuimos uno”, contó. Luego, llegó el turno del Chanchi, quien tampoco pudo evitar emocionarse.

Te da miedo esa situación, ¿te angustia?”, acotó Muscari. “¿Por qué lloramos siempre Maxi?, no seas estúpido”, le dijo Sabrina entre risas y lágrimas.

“Creo que no le podría ganar nunca. No sé si la palabra es dejaría ganar, no tendría ganas de jugar, no lo haría”, agregó el exfutbolista.