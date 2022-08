Rodrigo De Paul salió a negar una crisis con Tini Stoessel, pero Pitty la numérologo asegura que vuelve con Camila Homs

Según un mensaje que habría circulado en el círculo íntimo de Rodrigo De Paul, el jugador habría dicho “me la mandé” expresando de esta manera su arrepentimiento por la relación con Tini Stoessel.

La información parte del programa “Socios del espectáculo” en el que aseguran que el jugador de la selección quiere volver con su ex, Camila Homs. “Hubo un llamado telefónico y una frase: ‘me parece que me mandé una cag…’” dijo Adrián Pallares en su programa de Canal 13.

La noticia fue levantada por algunos portales y en las últimas horas, De Paul salió a cruzar esas versiones. “FALSO, una más y van.. hasta qué punto son capaces por un click” escribió el jugador en su cuenta de Twitter citando el tuit de la cadena de noticias TN.

Rodrigo De Paul salió a cruzar a quienes aseguran que quiere volver con Camila Homs

Tini y De Paul, ¿Hay o no amor?

Después de las declaraciones de Tini en las que no dijo que estaba enamorada del jugador, empezó como una ola de rumores en torno a la pareja de la Triple T y De Paul.

¿Tanto le cuesta confesar que está enamorada? Esa pregunta recorrió varios programas y redacciones. Muchos excusaron a la artista por pertenecer a una generación en la que no ponen etiqutas. Lo cierto es que la cantante y actriz después salió y dijo que sí ama a De Paul, pero el daño ya estaba hecho.

Camila Homs casi sin novio

En las últimas semanas, Camila se fue de vacaciones a Ibiza con su novio Carlos Benvenuto y una cosa es cierta, en ninguna de las fotos se puede ver un “gramito de amor”, parafraseando a Erica Rivas en Relatos salvajes.

Estafanía Berardi contó en el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima, que, segúna información que le llegó, las vacaciones no fueron un fuego: “Sinceramente, aburridos a más no poder. Ni hablaban, al menos el rato que estuvieron en la comida. Ella estuvo todo el tiempo con el teléfono. No había abrazos, no había besos, no había nada”.

El picante vaticinio de Pitty la numeróloga

Hace poco, la astróloga de los famosos estuvo como invitada en LAM y allí dijo que la relación de De Paul y Tini tenía para un par de meses y más y que el jugador volvería con Camila Homs. ¿Será?