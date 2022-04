Robertito Funes durísimo contra C5N: “Todo lo que queda es un descarte”

A fines del 2020, Robertito Funes decidió abandonar C5N, luego de 15 años en la señal. Esta semana, habló con el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad) y se descargó con todo contra el canal y sus autoridades por su salida. “No me cuidaron y todo lo que queda en el canal es un descarte”, dijo.

Para el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el periodista y conductor Robertito Funes Ugarte contó los detalles y motivos de su salida de C5N. “Me saqué una mochila al irme. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años”, expresó.

El periodista abandonó C5N luego de 15 años en la señal

“Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas. Ahora ya no queda absolutamente nada en el canal, todo es un descarte. De repente, hace cinco años se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era”, agregó el periodista nacido en Mendoza.

Luego, contó que sintió cuando abandonó el canal. “El día que me fui de C5N se me caían las lágrimas de la tristeza de haberme ido”, remarcó y siguió: “Donde no te valoran, adiós”.

Actualmente, Robertito trabaja para Telefe y América 24

“Un canal que tuvo las figuras que tuvo, que antes era primero y ahora es tercero o cuarto. Se necesitan figuras en el canal. Con todo respeto, los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes también, están conduciendo”, añadió.

“Quedaron los periodistas que hacen editorial y los que son descarte”, continuó filoso y cerró: “Debe ser más barato y más fácil para los nuevos gerentes; no cuidaron la pantalla”.

EL MOTIVO DE SU SALIDA DE C5N

Robertito renunció en diciembre de 2020 al canal, cuando conducía el ciclo Sobredosis de TV, actualmente liderado por Jorge Rial. “El programa perdió el humor y no lo quiero hacer más. Es un ciclo que se termina, se tornó muy político y yo no le esquivo, pero creo que la gente está cansada de la política, creo que necesitan un poco de humor, y al sacar eso ya me dejó de interesar”, explicó.

Luego de que los seguidores del canal, lo acusaran de “gorila asintomático”, el periodista aclaró que “yo no soy kirchnerista ni macrista, no soy militante, me mantengo neutral. Me han agredido terriblemente porque yo no pienso como piensan muchas personas del publico de Sobredosis de TV, y lo lamento porque yo tengo la cabeza más abierta que ellos. Acá a nadie le gusta que pienses distinto”, añadió.