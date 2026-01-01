Rituales para comienzo de año: cómo preparar la casa para atraer abundancia y energía positiva

Con la llegada del Año Nuevo miles de personas buscan rituales y acciones concretas para renovar la energía del hogar. Expertos en limpieza explican una serie de recomendaciones que apuntan a ordenar la casa para limpiar los espacios y elegir colores y elementos que favorezcan la abundancia.

Una de las recomendaciones más importantes es tirar lo que no sirve. Expertos explicaron: “Esas cosas rotas que uno guarda ya está. Hacer espacio en una casa es fundamental para recibir lo nuevo”.

La limpieza del hogar cumple un rol central. “ Limpiar el piso con vinagre blanco saca toda la carga que tenga la casa . Si sentís que estás medio en la mala primero tenés que limpiar”, indicaron. Para quienes no cuentan con saumerios el vinagre blanco también puede usarse en el baño: “ Podés tirarte un poquito de vinagre blanco desde la cabeza hasta los pies ”.

Una vez que la casa queda limpia se puede utilizar el palo santo. “El palo santo es para sellar. Si estás cargada y te prendés un palo santo vas a sellar esa energía. Primero tenés que limpiar la casa”, aclararon.

Respecto a los colores para recibir el nuevo año señalaron que el blanco no atrae nada. “ Un color bueno que te da abundancia es el dorado . Si querés atraer la platita tenés que tener un accesorio dorado”.

Limpieza del hogar

El rol importante de los colores que usamos

El comienzo de año simboliza inicios y comienzos. Expertos aconsejaron usar colores como el dorado y el rojo para reforzar la energía. También sugirieron un ritual con canela: “Cuando se levanten tomen una pizca de canela en la palma de la mano derecha y soplen para adentro de sus casas”.

Finalmente remarcaron la importancia de soltar lo que ya no sirve. “Hay mucha separación y decisiones de cambio en estos días. Si uno no encuentra la energía dentro de uno la va a encontrar en el afuera”. Este año se cierra el ciclo de la serpiente y se abre uno nuevo con la llegada del caballo que representa un cambio fuerte.