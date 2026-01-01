1 de enero de 2026 - 17:31

Rituales para comienzo de año: cómo preparar la casa para atraer abundancia y energía positiva

Estas prácticas se aplican a través de una limpieza profunda el descarte de objetos que ya no sirven e incorporar rituales simples.

Limpieza de Año Nuevo los objetos que hay que tirar a la basura antes que inicie el 2026 (1)
Por Redacción

Leé además

ideal para despues de navidad: la rutina de limpieza para dejar tu casa ordenada en menos de 1 hora

Ideal para después de Navidad: la rutina de limpieza para dejar tu casa ordenada en menos de 1 hora

Por Redacción
Un método simple, seguro y efectivo que transforma la limpieza diaria en los muebles de melamina.

Una limpieza perfecta: un simple producto deja los muebles de melamina relucientes y sin marcas

Por Redacción
La mejor técnica de limpieza en el hogar
Incorporar nuevos rituales en tu rutina diaria puede ser de gran ayuda para empezar el a&ntilde;o.

Incorporar nuevos rituales en tu rutina diaria puede ser de gran ayuda para empezar el año.

Tirar lo que no sirve

Una de las recomendaciones más importantes es tirar lo que no sirve. Expertos explicaron: “Esas cosas rotas que uno guarda ya está. Hacer espacio en una casa es fundamental para recibir lo nuevo”.

La limpieza del hogar cumple un rol central. “Limpiar el piso con vinagre blanco saca toda la carga que tenga la casa. Si sentís que estás medio en la mala primero tenés que limpiar”, indicaron. Para quienes no cuentan con saumerios el vinagre blanco también puede usarse en el baño: “Podés tirarte un poquito de vinagre blanco desde la cabeza hasta los pies”.

Limpieza del hogar cuándo es mejor no lavar los pisos, el consejo de oro de un profesor de física

Las ventajas de los sahumerios y el palo santo

Una vez que la casa queda limpia se puede utilizar el palo santo. “El palo santo es para sellar. Si estás cargada y te prendés un palo santo vas a sellar esa energía. Primero tenés que limpiar la casa”, aclararon.

Respecto a los colores para recibir el nuevo año señalaron que el blanco no atrae nada. “Un color bueno que te da abundancia es el dorado. Si querés atraer la platita tenés que tener un accesorio dorado”.

Limpieza del hogar

El rol importante de los colores que usamos

El comienzo de año simboliza inicios y comienzos. Expertos aconsejaron usar colores como el dorado y el rojo para reforzar la energía. También sugirieron un ritual con canela: “Cuando se levanten tomen una pizca de canela en la palma de la mano derecha y soplen para adentro de sus casas”.

Finalmente remarcaron la importancia de soltar lo que ya no sirve. “Hay mucha separación y decisiones de cambio en estos días. Si uno no encuentra la energía dentro de uno la va a encontrar en el afuera”. Este año se cierra el ciclo de la serpiente y se abre uno nuevo con la llegada del caballo que representa un cambio fuerte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta mezcla natural debe entenderse como complemento y no como reemplazo de productos desinfectantes en la limpieza del hogar.

El truco casero de limpieza que desinfecta rejillas y elimina todos los malos olores de tu hogar

Por Redacción
Los rituales insólitos en Año Nuevo.

De besar a un pez a ver ballenas gigantes: los 4 rituales de Año Nuevo más insólitos de América

Por Cristian Reta
Rituales que te ayudarán a tener un 2026 lleno de salud, amor y dinero

Rituales de Año Nuevo: qué hacer para atraer fortuna, suerte y amor este 2026

Por Redacción
Los poderosos rituales en la previa de Año Nuevo.

Año Nuevo 2026: Los rituales infalibles para atraer dinero, salud y amor según el Feng Shui

Por Cristian Reta