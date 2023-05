Uno de los momentos más esperados por los chicos en el último año de colegio es el viaje de egresados. Los destinos más tradicionales son Bariloche, Brasil o Carlos Paz. Ahora bien, con el aumento de los precios, hoy pensar en pagarlo es un verdadero desafío para las familias.

Tal es el caso de Manu, un joven papá que, vía Twitter, contó el precio que deberá afrontar para que su hija viaje con sus compañeros: “Pregunta para gente normal y no para gente que piensa que todo el mundo vive como ellos. Me llegó el precio del viaje de egresados de mi hija, 7 noches en Bariloche, casi 800 mil pesos. ¿Les parece razonable? A mí me parece un robo”.

Inmediatamente comenzó el debate en la casilla de comentarios. “A US$1600 -($800.000)- de hoy se va mínimo al Caribe una semana, lo que pasa es que se aprovechan de lo emocional que implica para un adolescente y te matan”, afirmó un usuario.

Reveló el precio del viaje de egresado de su hija a Bariloche y generó debate: “Es un robo”.

Otro internauta comentó: “Es un regalo ¿Cuánto hace que no viajan? Hay que ver que incluye. Si es all inclusive con medio de transporte es lo correcto. Divide esa suma por 500″. “Si te parece un regalo, regálamelo. Te paso mí CBU”, le retrucó el papá de la futura egresada.

“Siempre estuvo US$ 1000 el viaje, así que me parece caro, pero como se espera que el dólar siga subiendo, no sabría decirte. Laburo en turismo hace 12 años, Argentina está imposible para definir precios. Más vale irse a Porto Seguro”, comentó Denise.

A partir de ese comentario se generó un nuevo debate sobre la dolarización de los precios en el sur argentino. “¿Y porqué US$1000?, el 100% de los costos de las empresas es en pesos: hoteles, comidas, combustible, sueldos. Es Bariloche, Republica Argentina, no es los Alpes suizos”, respondió Manu.

Reveló el precio del viaje de egresado de su hija a Bariloche y generó debate: “Es un robo”.

“Manu el sur esta dolarizado... no esta pensado para turismo local, aparte te cobran con dólar futuro”, señaló un usuario. “Entonces deberíamos promover que los chicos dejen de ir al sur y vas a ver cómo todos se pesifican enseguida, es entendible cuando tenés costos en dólares pero el costo que tienen es 100% en moneda nacional”, insistió Manu.

Por último, una internauta, sumándose al debate destacó: “El sur argentino ya no es para que vayan argentinos, apuntan a dólares, euros. La gente paga en cualquier moneda allá, lo q menos se ve son pesos, una locura. Todo dolarizado allá. A ellos les sale tan barato y a nosotros tan caro q no lo vale.. apunten a otro destino!”.