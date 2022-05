Revelan la polémica actitud de Nico Furtado y Ester Expósito en un boliche: “Él no quería que la miren”

En ‘Socios del Espectáculo’, contaron que Nicolás Furtado y Ester Expósito presenciaron un boliche en Palermo este martes por la noche, en el que, según Rodrigo Lussich, accedieron a todo por “canje” y que se mantuvieron apartados “contra la pared” sin quererse “sacar ni una foto”.

Esta historia fue revelada por Rodrigo Lussich en su programa de El Trece, ‘Socios del Espectáculo’. Según el periodista, recibió comentarios de empleados de un boliche bailable, ubicado en Costanera Norte, al que Nicolás Furtado y Ester Expósito fueron el pasado martes.

“A la gente de relaciones públicas del boliche le jodió que encima que fueron de garpe, les dieron gratis los tragos, el vip, todo, no se sacaron ni una foto y encima bailaron contra la pared”, empezó contando Lussich.

Nicolás Furtado y Ester Expósito en la fiesta Bresh de Madrid.

Luego, agregó: “Ella bailaba contra la pared en el vip del boliche, donde no se quisieron sacar ni una foto, amargos. Parece que él no quería que la miren a ella”. Además, contó que la pareja accedió por cortesía a cambio de acciones de prensa que no habrían cumplido.

Ester Expósito se convirtió en estrella internacional a partir de su actuación en Elite

Para finalizar, Luli Fernández, una de las panelistas, sugirió: “Sería bueno que vuelvan al boliche y den la foto de prensa que prometieron a los de relaciones públicas para pagar la entrada, los tragos, el vip, todo”.

Nico Furtado llevó a Ester Expósito a ver a La Renga

El pasado fin de semana Furtado ofició de anfitrión frente a su novia, la actriz española que trabajó en Élite, Ester Expósito, en suelo argento. La primera parada del tour fue nada más y nada menos que el recital de La Renga en La Plata.

Nico Furtado y Ester Exposito en el recital de La Renga

El actor fue quien mostró las imágenes de la pareja en la tribuna del Estadio Único en donde se los ve acompañados de amigos.

Después del show, Nico Furtado le presentó la bebida que es casi un emblema nacional, el fernet. La pareja cerró la noche con dos tragos de fernet preparados en su respectivas botellas cortadas.