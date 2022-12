Quién es Gorka Ezkurdia, el surfista veinteañero que se muestra muy cerca de Shakira

Tras separarse de Gerard Piqué, Shakira habría vuelto a apostar al amor y sería con un joven deportista de surf. Las pruebas llegaron por parte del paparazzi Jordi Martin que ha acertado en cada teoría de lo ocurrido con Piqué y la cantante.

De acuerdo a lo informado por el paparazzi en el programa español El Gordo y la Flaca, Shakira y Gorka Ezkurdia estuvieron juntos el último fin de semana. Allí también se encontraban Milan y Sasha, los hijos de la artista y el ex defensor del Barcelona.

“El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira”, comenzó diciendo Jordi Martin.

Este es Gorka Ezkurdia, el supuesto novio de Shakira.

Si bien admitió que no los vio besándose ni en ninguna situación comprometedora, destacó que la relación de Shakira y el instructor de surf es muy cercana. “Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve dos días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso, y ella dedicándole miradas”.

Por lo que muestra en sus redes sociales, Ezkurdia tiene 22 años y es un aficionado por la fotografía, además del surf. Entre sus trabajos se encuentran fotos de Shakira entrenando, por lo que se sabe que se conocen desde hace algún tiempo.

