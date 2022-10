Quién es el nuevo novio de Laurita Fernández con quien la vieron a los besos en un boliche

Laurita Fernández está con el corazón contento, como canta Palito Ortega. En las últimas horas se filtró un video en el que se la puede ver a la conductora de Bienvenidos a Bordo a los besos con un misterioso hombre.

Después de algunas especulaciones sobre una posible vuelta con Nicolás Cabré, se supo que eso no era más que un rumor.

Finalmente, en LAM, las angelitas de Ángel De Brito develaron el misterio. El hombre que está a los besos con Laurita es Claudio Brusca, productor de Bienvenidos a Bordo y es conocido en el ambiente como “Peluca”.

El productor de televisión que enamoró a Laurita Fernández

“Dicen que soy Productor Ejecutivo en Medios. Consultor y Profesor universitario. Padrino de Muchos. Amante del deporte y las Plantas! OHANA Siempre!”. De esta manera se presenta el hombre en su cuenta de Instagram.

Entre algunas fotos, se lo puede ver al productor, abrazado a Laurita en lo que parece ser un pasillo de Kuarzo, la productora de Guido Kaczka.

Laurita Fernández junto a "Peluca", el productor con quien se la vio a los besos

“Viste Que nos Ibamos retratar en una Foto! Que puedo decirte que no te diga a Diario! Soy un agradecido de que esto haya ocurrido de la manera que sucedió. Amo que juntos llevemos adelante #bienvenidosabordo con este lindo Equipo. Te adoro @holasoylaurita y más con ese Animal Print 🫶🏾 SOS CRACK y una Enorme compañera de Trabajo!” escribió el hombre junto a la foto.

Laurita Fernández y Peluca, un romance oculto

Una vez que se conoció el video y se supo que Laurita no está más con Nicolás Cabré, Ángel De Brito reconoció que sabía de este romance. “Ya no le importa cuidarse, ni esconderse. Está relajada ahora, se entregó”, dijo el conductor de LAM tras mostrar el video.

Por otro lado, Estefi Berardi contó que el hombre en cuestión estaba con una amiga de ella. “Él se estaba viendo con otra chica, una amiga mía, y me juro que no estaba con Laurita. A mi amiga no creo que le importe mucho, es una bomba y seguro que tiene otro”, agregó entre risas la panelista.