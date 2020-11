Queen llegó a TikTok y decidió recordar a Freddy Mercury con un reto que se volvió viral

No caben dudas que una de las bandas musicales más importantes de la historia es Queen. En esta ocasión, el grupo sorprendió a todos sus seguidores al abrir su cuenta oficial de TikTok, la famosa red social donde se viralizan varios videos.

Siguiendo en esta línea y para recordar a su fallecido vocalista Freddie Mercury, a 29 años de su desaparición física, la banda musical lanzó un reto que causó furor rápidamente entre sus fanáticos. (Video)

Tan solo dos días después de su creación, la banda inglesa ya cuenta con más de 185 mil seguidores y rápidamente hizo estallar las redes sociales.

En el video, la banda recuerda el icónico momento donde Freddie vocaliza durante su presentación en el concierto Live Aid en el Estadio Wembley.

Cabe destacar que la aplicación TikTok contará con 10 canciones de la banda que se podrán utilizar para la creación de videos: ‘Bohemian Rhapsody’, ‘Another One Bites The Dust’, ‘Don’t Stop Me Now’, ‘We Will Rock You’, ‘Under Pressure’, ‘We Are The Champions’, ‘I Want To Break Free’, ‘Somebody To Love’, ‘Killer Queen’, ‘Radio Ga Ga’.

De esta manera, Queen sigue demostrando su vigencia después de varias décadas sin su vocalista, justo como lo hizo cuando se estrenó la película Bohemian Rhapsody protagonziada por Rami Malek.