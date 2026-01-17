17 de enero de 2026 - 09:45

Qué signo del zodíaco necesita cariño más que nadie pero no lo pide

La astrología y el horóscopo revelan cuál de los signos del zodíaco no puede vivir sin afecto y necesita sentirse querido constantemente.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Dentro de los signos del zodíaco, hay uno que se alimenta del amor y la atención. La astrología explica que este signo no busca solo compañía, sino comprensión emocional y contacto genuino. El horóscopo muestra que su bienestar depende en gran parte del cariño que recibe de los demás.

Signos del zodíaco
No se conforma con palabras: necesita gestos, presencia y afecto constante. La astrología advierte que, cuando se siente ignorado, este signo puede volverse inseguro o incluso distante. En el universo de los signos del zodíaco, representa el corazón que late más fuerte por los vínculos emocionales. El horóscopo asegura que su felicidad está directamente conectada con el amor.

Este signo también tiene un gran instinto protector. La astrología destaca que no solo busca cariño, sino que también lo brinda en abundancia. Los signos del zodíaco más fríos pueden aprender de él cómo expresar ternura. El horóscopo afirma que su necesidad de amar y ser amado es su mayor virtud.

Signos del zodíaco
Cáncer es el signo que más necesita cariño pero no lo pide

El signo del zodíaco que más necesita cariño es Cáncer (entre el 21 de junio y el 22 de julio). La astrología lo describe como emocional, empático y extremadamente sensible. El horóscopo señala que su mundo gira alrededor de los afectos, y que sin amor se siente perdido. Cáncer necesita sentirse cuidado para poder brillar.

Dentro de los signos del zodíaco, este es el que más busca cercanía y conexión real. La astrología sostiene que su naturaleza protectora lo lleva a volcarse completamente en quienes ama. El horóscopo indica que, cuando recibe cariño, florece; pero cuando lo pierde, se encierra en su caparazón.

