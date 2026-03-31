Lo importante no es entrar en pánico, sino mirar dónde aparecieron . Porque una larva en la alacena no “significa” lo mismo que una en el baño o al lado del tacho. La ciencia del control de plagas es bastante clara en eso: cada ambiente de la casa favorece insectos distintos, y cada uno deja pistas específicas.

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Cuando las larvas aparecen cerca de harina, arroz, fideos, cereales, frutos secos, alimento para mascotas o semillas, muchas veces se trata de plagas de despensa , como las polillas de los alimentos.

La Universidad de Minnesota explica que estos insectos pueden infestar una gran variedad de productos secos y que las larvas incluso suelen alejarse del alimento para trepar por muebles, paredes o marcos buscando dónde transformarse. Por eso a veces la gente las ve “de la nada” en techos o rincones, cuando el foco real está dentro de un paquete o frasco.

En ese caso, ver larvas significa casi siempre que algún alimento ya fue invadido . Los especialistas recomiendan tirar los productos afectados, revisar bien cajas y bolsas, pasar la aspiradora en esquinas y limpiar a fondo la alacena.

Qué significa ver larvas o gusanos en casa, según la ciencia y especialistas (3)

También remarcan que guardarlos en envases duros de vidrio o plástico ayuda a cortar el problema, porque estas larvas pueden aprovechar hasta restos mínimos de harina o azúcar que quedaron escondidos.

Si están cerca del tacho, de restos de comida o en el lavadero, hablan de materia orgánica en descomposición

Cuando esos “gusanos” aparecen en basura húmeda, debajo de una bolsa rota o cerca de carne, comida podrida o residuos orgánicos, lo más probable es que sean larvas de moscas.

El Departamento de Salud Pública de Illinois señala que las moscas domésticas y otras moscas asociadas a suciedad ponen huevos sobre materia orgánica húmeda, basura, restos en descomposición y otros focos similares. Luego las larvas blancas, sin patas, crecen alimentándose de eso.

Hay un detalle todavía más importante: si además de larvas aparecen muchas moscas verdes, azules o negras dentro de casa, eso puede indicar algo más serio que un simple tacho sucio.

Qué significa ver larvas o gusanos en casa, según la ciencia y especialistas (2)

En el baño o cerca de desagües, suele apuntar a humedad y suciedad acumulada en cañerías

Si las ves en duchas, rejillas, piletones o cerca de desagües de cocina y sótano, otra posibilidad muy común son las mosquitas de drenaje.

Sus larvas viven en la película gelatinosa o baba que se forma dentro de los desagües y trampas, donde se alimentan de algas, bacterias y hongos. También pueden criarse en tachos sucios, platos bajo macetas o bandejas de condensación con agua acumulada.

En ese escenario, ver larvas no significa “suciedad general” de toda la casa, sino un foco puntual de humedad + materia orgánica pegada. Por eso, rociar insecticida rara vez soluciona el problema de fondo.

Lo que sirve es limpiar el interior del drenaje, eliminar la película orgánica y corregir pérdidas o acumulaciones de agua que les estén dando ambiente para desarrollarse.

Si están en alfombras, camas de mascotas o rincones oscuros, puede haber pulgas

Hay otro caso que mucha gente no reconoce: las larvas de pulga. Son blanquecinas, alargadas y se pueden confundir fácilmente con pequeños gusanos. Estas larvas evitan la luz, necesitan bastante humedad y suelen desarrollarse en alfombras, grietas, muebles o camas de perros y gatos.

Además, su presencia suele ir acompañada del llamado “flea dirt”, esos puntitos oscuros parecidos a pimienta o café molido que quedan en el pelo o la cama de la mascota.

En ese caso, ver larvas en casa suele significar que el problema no está sólo en el piso: también puede estar en el animal y en su entorno. Por eso los especialistas insisten en tratar a la mascota, lavar su cama y aspirar muy bien la casa, en lugar de limitarse a limpiar la superficie visible.