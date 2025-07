Qué significa que una persona siempre necesite tener ruido de fondo, según la psicología

Muchas personas prefieren el ruido y no estar en completo silencio: dejan encendido el televisor, escuchan música o reproducen videos sin prestar atención. Este hábito puede despertar curiosidad, pero desde la psicología tiene explicaciones sólidas que van más allá de la simple costumbre.

Por qué necesitás tener siempre un ruido de fondo

El ruido como regulador emocional y sensación de compañía

Para muchos, el silencio no resulta relajante: al contrario, puede generar ansiedad o sensación de vacío. Claire Lawson, en un artículo reciente en Medium, explica que el cerebro interpreta el silencio absoluto como una señal de alerta: “ silencio no siempre es paz”. Un murmullo constante envía un mensaje: “no estás solo”, activando el sistema parasimpático y reduciendo niveles de cortisol.