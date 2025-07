Qué significa que una persona hable sola y en voz alta, según la psicología

Hablar solo en voz alta suele despertar curiosidad o incomodidad, incluso sorpresa. No obstante, para la psicología contemporánea, este hábito no solo es común sino también sorprendentemente útil. Hablar solo y en voz alta no es una señal de “locura” ni un síntoma clínico, sino un hábito natural, utilizado por la mente para pensar mejor, calmarse y conocerse.