1 de diciembre de 2025 - 19:35

¿Qué significa que el césped de casa huela a podrido?

Un aroma extraño aparece sin aviso en el césped de casa y causa preocupación. Ese olor puede esconder varios significados que conviene revisar pronto.

Identificar la causa es clave para resolver el problema en el césped sin dañarlo.

Identificar la causa es clave para resolver el problema en el césped sin dañarlo.

Foto:

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

El olor a podrido en el jardín suele surgir de forma inesperada y muchas veces cuesta identificarlo de inmediato porque no se sabe qué parte del espacio está generando ese aroma desagradable. Esa primera confusión suele hacer que se sospeche de las plantas, del césped o incluso de algún animal, aunque las causas pueden estar ocultas bajo la superficie.

Leé además

Esta simple idea de decoración ayuda también a mantener la casa organizada.

No tires los cajones de plástico que tenés en casa: reciclalos para una idea útil y sorprendente

Por Lucas Vasquez
Si se la guía correctamente, esta planta en verano puede convertirse en la protagonista del espacio.

La planta que sirve como pérgola y cerco natural en terrazas: reduce la temperatura y perfuma el ambiente

Por Lucas Vasquez

Cuando el olor se vuelve persistente, lo más frecuente es que existan problemas invisibles relacionados con la tierra o con pequeños insectos que pasan desapercibidos durante el día. Reconocer esos indicios puede marcar la diferencia entre intervenir la zona a tiempo o permitir que un inconveniente simple se transforme en un deterioro mayor en el jardín.

olor en el césped
Identificar la causa es clave para resolver el problema en el césped sin dañarlo.

Identificar la causa es clave para resolver el problema en el césped sin dañarlo.

El sustrato puede ser un indicio cuando aparece olor desagradable en el jardín

El olor a podrido puede ser que el sustrato perdió oxigenación por exceso de agua o mala circulación de aire.

Cuando esto ocurre, la descomposición de materia orgánica avanza más rápido de lo habitual y el suelo genera compuestos que liberan aromas intensos.

  • La Real Sociedad de Horticultura explica que algunos suelos saturados crean un tipo de ambiente donde proliferan microorganismos que producen olores fuertes y alteran la calidad del terreno.
  • Si la tierra permanece muy compactada o la maceta no tiene un buen drenaje, este proceso se acelera.
  • Otra causa posible es el uso de compost sin madurar, que aún libera gases propios de la descomposición. Esto suele verse con restos frescos de césped, hojas húmedas o compost casero que no completó su etapa de curado.
  • Para evitarlo, conviene airear el sustrato, revisar el drenaje, reducir el riego y retirar cualquier material orgánico que parezca demasiado húmedo o pegajoso. También es útil aflojar la tierra alrededor de las plantas para que el oxígeno vuelva a circular de manera natural.
olor en el césped
Identificar la causa es clave para resolver el problema en el césped sin dañarlo.

Identificar la causa es clave para resolver el problema en el césped sin dañarlo.

Los insectos también provocan olores

Además del sustrato, hay pequeños insectos y organismos que pueden generar olores desagradables cuando aumentan en número o se concentran en zonas húmedas.

  • Algunos mosquitos de suelo, larvas y mosquitas del mantillo suelen multiplicarse en ambientes excesivamente mojados.
  • Estos insectos no solo buscan la humedad: también participan en la descomposición, por lo que sus colonias pueden intensificar el olor si la materia orgánica en el jardín está en proceso de fermentación.
  • La presencia de lombrices en cantidades normales es positiva, pero si hay acumulación de restos vegetales en putrefacción, ciertos tipos de gusanos y microorganismos pueden proliferar y modificar el aroma del área.
  • Incluso algunos hongos asociados a la humedad extrema desprenden un olor similar al de la madera podrida, lo que confunde al intentar encontrar el origen.

Qué debemos tener en cuenta para evitarlo

Mantener el jardín ventilado, retirar hojas acumuladas, revisar macetas y controlar la humedad del suelo ayuda a impedir que estas poblaciones crezcan por encima de los niveles naturales.

olor en el césped

El olor a podrido en el jardín no suele ser casual. La mayoría de las veces indica que el ambiente perdió equilibrio, ya sea por exceso de humedad, falta de oxígeno en la tierra, acumulación de materia orgánica sin descomponer o presencia de insectos que aprovechan esas condiciones.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva tendencia transforma la seguridad del hogar y moderniza la fachada de cada casa.

Las rejas frontales ya no se usan en las casas nuevas: la tendencia que las reemplaza por seguridad y diseño

Por Ignacio Alvarado
Conociendo los motivos es posible disfrutar la palta en su punto justo sin sorpresas al cortar.

¿Puede comerse una palta de color marrón en su interior? El motivo que la oxida

Por Redacción
Este es el ejercicio recomendado para cuidar las rodillas teniendo más de 65 años. 

Mejora la fuerza y la elasticidad: la rutina de entrenamiento ideal para mayores de 45 años

Por Redacción
Con una base tan simple, esta receta saludable será igual de tentadora.

Panqueques saludables de arándanos: receta que aprovecha los frutos de verano

Por Lucas Vasquez