Qué significa que aparezca una lagartija en tu casa

Frecuentemente, muchas personas se preguntan cuál es el significado de cruzarse repetidamente con animales como lagartijas . Según corrientes esotéricas, estos pequeños reptiles no solo tienen una función biológica, sino también simbólica. Las lagartijas están asociadas con conceptos como la renovación , la adaptación y la intuición .

Para culturas ancestrales —como las tribus nativas americanas o los pueblos egipcios— ver una lagartija no era un hecho aislado, sino una posible señal del universo, un llamado al cambio o a la transformación personal.

Además, la capacidad que tienen para regenerar su cola se interpreta como una metáfora del poder de reinventarse , de soltar lo que ya no sirve para poder seguir adelante.

¿Por qué hay lagartijas en las casas?

Desde una mirada más concreta, la presencia de lagartijas en las viviendas tiene que ver con el clima y el ambiente. A estos reptiles les atraen los lugares cálidos, secos y con vegetación cercana.

Suelen entrar por ventanas abiertas o encontrar grietas en las paredes. Además, se sienten atraídas por los insectos, que conforman su principal fuente de alimento.

De hecho, su presencia puede ser beneficiosa para el equilibrio del ecosistema doméstico, ya que ayudan a controlar plagas como mosquitos o hormigas.

image.png

Aunque muchas personas sienten cierto rechazo, las lagartijas no son animales peligrosos. No transmiten enfermedades, no muerden, ni causan daños estructurales en las casas.

Su rol es más útil que perjudicial, siempre que se mantenga un entorno limpio y ordenado.

Cómo evitar su presencia si resulta incómoda

En caso de que la presencia de lagartijas genere incomodidad, existen medidas simples para reducir su ingreso al hogar.

Colocar mallas de protección en ventanas y puertas, sellar huecos o grietas, y evitar dejar luces encendidas durante la noche —que atraen insectos— son formas efectivas de mantenerlas alejadas.

También es recomendable evitar la acumulación de objetos donde puedan esconderse y reducir la población de insectos, para que el ambiente sea menos atractivo para ellas.

Con estos cuidados básicos, es posible convivir con la naturaleza sin sobresaltos innecesarios.