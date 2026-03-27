27 de marzo de 2026 - 10:11

Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

Reciclaje. Esos mapas doblados y guías impresas todavía pueden transformarse en manualidades prácticas para guardar mejor pequeños objetos y documentos.

Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (1)
Por Andrés Aguilera

Los folletos turísticos suelen quedar guardados por cariño, por nostalgia o simplemente porque da pena tirarlos. Tienen colores lindos, tapas atractivas, mapas, tipografías y recuerdos de lugares que alguna vez visitaste. El problema es que, acumulados en cajones o cajas en casa, terminan ocupando espacio.

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La buena noticia es que pueden reciclarse en objetos que sí sirvan en la vida diaria y que, además, queden bien a la vista.

Papeles con diseño que todavía pueden tener una segunda vida

A diferencia de otros papeles comunes, muchos folletos de viaje tienen algo a favor: suelen estar impresos en un material más firme, con mejor terminación y con imágenes que valen la pena. Eso los vuelve ideales para proyectos donde no solo importa la utilidad, sino también el aspecto final.

En vez de esconderlos o dejarlos apilados, se pueden convertir en dos cosas muy prácticas: sobres rígidos para organizar papeles sueltos y forros decorativos para cajas o bandejas organizadoras. Son ideas simples, posibles y con un resultado mucho más lindo que dejar los folletos tal como están.

Idea 1: sobres rígidos para guardar papeles, fotos o recuerdos chicos

La primera propuesta aprovecha la firmeza del folleto para convertirlo en un sobre organizador. Sirve para guardar facturas, recetas, documentos chicos, entradas, postales, estampitas, fotos o cualquier papel suelto que siempre termina perdido.

Materiales necesarios para el reciclaje

  • Folletos turísticos en buen estado
  • Tijera
  • Regla
  • Lápiz
  • Pegamento en barra o cinta bifaz
  • Cinta de tela, broche papelero o botón adhesivo opcional
  • Etiquetas opcionales
Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (2)

Paso a paso

  • Elegí los folletos más lindos y firmes

    Lo ideal es usar los que tengan tapas atractivas o una paleta de color que combine bien con el espacio donde los vas a usar.

  • Definí el tamaño del sobre

    Antes de cortar, pensá qué querés guardar. No es lo mismo un sobre para tickets o fotos que uno para papeles tipo A5.

  • Recortá y doblá

    Usá una hoja o tapa del folleto como base. Doblá laterales y parte inferior hacia adentro, como si armaras un sobre de regalo resistente.

  • Pegá los bordes con prolijidad

    Asegurá los laterales con cinta bifaz o pegamento. Tratá de que la cara más vistosa quede del lado de afuera.

  • Sumá un cierre simple si querés

    Podés agregar una cinta, un pequeño broche o una solapa con botón adhesivo para que el contenido quede más protegido.

  • Etiquetalos por categoría

    Escribí “fotos”, “cuentas”, “garantías”, “recuerdos” o lo que necesites. Así también ayudan a ordenar mejor.

Quedan muy bien en un escritorio, dentro de un cajón o sobre una repisa, porque no solo guardan sino que decoran un poco sin exagerar.

Idea 2: cajas o bandejas forradas para ordenar cajones, biblioteca o estantes

La segunda idea es usar los folletos como revestimiento decorativo para cajas de cartón firme, bandejas livianas o contenedores simples. Es una forma muy buena de convertir algo básico en un organizador con personalidad.

Materiales necesarios

  • Folletos turísticos
  • Cajas pequeñas, bandejas o contenedores de cartón
  • Pegamento vinílico o cola blanca
  • Pincel
  • Tijera o cúter
  • Regla
  • Paño seco
  • Barniz al agua opcional
Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (1)

Paso a paso

  • Elegí una caja o bandeja para intervenir

    Puede ser una caja de zapatos chica, una caja de té o una bandeja organizadora simple.

  • Seleccioná las partes más lindas del folleto

    Tapas, mapas, fotos panorámicas o bloques de color funcionan mejor que páginas llenas de texto.

  • Tomá medidas antes de pegar

    Marcá frente, laterales y base para que cada recorte entre bien y no sobre papel en las esquinas.

  • Pegá por partes

    Aplicá cola blanca con pincel en capas finas y andá alisando el papel de a poco para evitar arrugas.

  • Rematá bordes y esquinas

    Doblá con cuidado o recortá donde haga falta para que quede prolijo. Esa terminación es la que hace que no parezca una manualidad improvisada.

  • Protegé la superficie si querés

    Una mano suave de barniz al agua puede ayudar a que dure más y a que se limpie mejor.

  • Usala para ordenar de verdad

    Estas cajas quedan muy bien para guardar cables, cosméticos, sobres, útiles, cartas, llaves o pequeños objetos del living y del dormitorio.

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