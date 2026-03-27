Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

Los folletos turísticos suelen quedar guardados por cariño, por nostalgia o simplemente porque da pena tirarlos. Tienen colores lindos, tapas atractivas, mapas, tipografías y recuerdos de lugares que alguna vez visitaste. El problema es que, acumulados en cajones o cajas en casa, terminan ocupando espacio.
La buena noticia es que pueden reciclarse en objetos que sí sirvan en la vida diaria y que, además, queden bien a la vista.
Papeles con diseño que todavía pueden tener una segunda vida
A diferencia de otros papeles comunes, muchos folletos de viaje tienen algo a favor: suelen estar impresos en un material más firme, con mejor terminación y con imágenes que valen la pena. Eso los vuelve ideales para proyectos donde no solo importa la utilidad, sino también el aspecto final.
En vez de esconderlos o dejarlos apilados, se pueden convertir en dos cosas muy prácticas: sobres rígidos para organizar papeles sueltos y forros decorativos para cajas o bandejas organizadoras. Son ideas simples, posibles y con un resultado mucho más lindo que dejar los folletos tal como están.
Idea 1: sobres rígidos para guardar papeles, fotos o recuerdos chicos
La primera propuesta aprovecha la firmeza del folleto para convertirlo en un sobre organizador. Sirve para guardar facturas, recetas, documentos chicos, entradas, postales, estampitas, fotos o cualquier papel suelto que siempre termina perdido.
Materiales necesarios para el reciclaje
Folletos turísticos en buen estado
Tijera
Regla
Lápiz
Pegamento en barra o cinta bifaz
Cinta de tela, broche papelero o botón adhesivo opcional
Etiquetas opcionales
Paso a paso
Elegí los folletos más lindos y firmes
Lo ideal es usar los que tengan tapas atractivas o una paleta de color que combine bien con el espacio donde los vas a usar.
Definí el tamaño del sobre
Antes de cortar, pensá qué querés guardar. No es lo mismo un sobre para tickets o fotos que uno para papeles tipo A5.
Recortá y doblá
Usá una hoja o tapa del folleto como base. Doblá laterales y parte inferior hacia adentro, como si armaras un sobre de regalo resistente.
Pegá los bordes con prolijidad
Asegurá los laterales con cinta bifaz o pegamento. Tratá de que la cara más vistosa quede del lado de afuera.
Sumá un cierre simple si querés
Podés agregar una cinta, un pequeño broche o una solapa con botón adhesivo para que el contenido quede más protegido.
Etiquetalos por categoría
Escribí “fotos”, “cuentas”, “garantías”, “recuerdos” o lo que necesites. Así también ayudan a ordenar mejor.
Quedan muy bien en un escritorio, dentro de un cajón o sobre una repisa, porque no solo guardan sino que decoran un poco sin exagerar.
Idea 2: cajas o bandejas forradas para ordenar cajones, biblioteca o estantes