Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados: 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa

Los folletos turísticos suelen quedar guardados por cariño, por nostalgia o simplemente porque da pena tirarlos. Tienen colores lindos, tapas atractivas, mapas, tipografías y recuerdos de lugares que alguna vez visitaste. El problema es que, acumulados en cajones o cajas en casa , terminan ocupando espacio.

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La buena noticia es que pueden reciclarse en objetos que sí sirvan en la vida diaria y que, además, queden bien a la vista.

A diferencia de otros papeles comunes, muchos folletos de viaje tienen algo a favor: suelen estar impresos en un material más firme, con mejor terminación y con imágenes que valen la pena. Eso los vuelve ideales para proyectos donde no solo importa la utilidad, sino también el aspecto final.

En vez de esconderlos o dejarlos apilados, se pueden convertir en dos cosas muy prácticas: sobres rígidos para organizar papeles sueltos y forros decorativos para cajas o bandejas organizadoras . Son ideas simples, posibles y con un resultado mucho más lindo que dejar los folletos tal como están.

La primera propuesta aprovecha la firmeza del folleto para convertirlo en un sobre organizador . Sirve para guardar facturas, recetas, documentos chicos, entradas, postales, estampitas, fotos o cualquier papel suelto que siempre termina perdido.

Materiales necesarios para el reciclaje

Folletos turísticos en buen estado

Tijera

Regla

Lápiz

Pegamento en barra o cinta bifaz

Cinta de tela, broche papelero o botón adhesivo opcional

Etiquetas opcionales

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Paso a paso

Elegí los folletos más lindos y firmes Lo ideal es usar los que tengan tapas atractivas o una paleta de color que combine bien con el espacio donde los vas a usar.

Definí el tamaño del sobre Antes de cortar, pensá qué querés guardar. No es lo mismo un sobre para tickets o fotos que uno para papeles tipo A5.

Recortá y doblá Usá una hoja o tapa del folleto como base. Doblá laterales y parte inferior hacia adentro, como si armaras un sobre de regalo resistente.

Pegá los bordes con prolijidad Asegurá los laterales con cinta bifaz o pegamento. Tratá de que la cara más vistosa quede del lado de afuera.

Sumá un cierre simple si querés Podés agregar una cinta, un pequeño broche o una solapa con botón adhesivo para que el contenido quede más protegido.

Etiquetalos por categoría Escribí “fotos”, “cuentas”, “garantías”, “recuerdos” o lo que necesites. Así también ayudan a ordenar mejor.

Quedan muy bien en un escritorio, dentro de un cajón o sobre una repisa, porque no solo guardan sino que decoran un poco sin exagerar.

Idea 2: cajas o bandejas forradas para ordenar cajones, biblioteca o estantes

La segunda idea es usar los folletos como revestimiento decorativo para cajas de cartón firme, bandejas livianas o contenedores simples. Es una forma muy buena de convertir algo básico en un organizador con personalidad.

Materiales necesarios

Folletos turísticos

Cajas pequeñas, bandejas o contenedores de cartón

Pegamento vinílico o cola blanca

Pincel

Tijera o cúter

Regla

Paño seco

Barniz al agua opcional

Qué hacer con los folletos turísticos de viajes pasados 2 ideas útiles y lindas para ordenar tu casa (1)

Paso a paso