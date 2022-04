Qué fue de la vida de Ivana Nadal: se iba del país, vendió sus muebles y hasta sus juguetes pero en realidad se quedó

El 2021 terminó con la noticia de que Ivana Nadal planeaba emprender un nuevo camino en su vida y viajar directamente a Estados Unidos para radicarse allí. La joven planeaba ir a vivir a Miami junto a su novio, aunque los proyectos se vieron interferidos cuando se enfrentó a conflictos legales por cuestión de papeles.

La influencer tenía todo encaminado: había puesto a vender su casa y sus pertenencias para, finalmente, poder radicarse en el país del norte. Sin embargo, las autorizaciones que necesitaba para establecerse en Miami no estaban correctas y tuvo que tomar un avión de regreso a la Argentina.

Igualmente, hoy de nuevo en su vida cotidiana, la figura televisiva ha hablado sobre sus nuevos planes en Argentina y admitió que tuvo que reajustarlos y comenzar a formar objetivos nuevos.

Fuente: Instagram.

“Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”, dijo Ivana Nadal en Instagram.

Y aclaró: “En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo…”, explicó.

¿Un nuevo viaje en camino?

En su reciente post en la red social, la artista compartió algunas de sus postales frente al mar de Miami y añoró la sensación de retomar la vida nómada.

“Ayyy porfavorrrrrrrr necesito volver a sentir esa magia de viajar. De pertenecer al mundo entero. Falta poquitooooo. Donde crees que voy? TE LEO!”, escribió la joven en la descripción de las fotografías.

Según adelantó, planea emprender un nuevo viaje pronto. Fuente: Instagram.

Con estas palabras, Ivana deja la puerta abierta a la posibilidad de que pronto, tendremos noticias de un nuevo viaje hacia el extranjero. Lo cierto es que aún se desconoce si la artista logró completar sus papeles para vivir en el exterior, por lo que desconocemos si se tratará de un viaje de vacaciones o bien, dará ese tan esperado paso.

Ivana Nadal con nuevo look y nuevos pensamientos

Hace apenas algunas semanas, Ivana compartía con sus seguidores en Instagram su nuevo cambio de look: flequillo, cabello más corto y con iluminaciones.

Y como todos los cambios, trajo consigo una nueva faceta de la joven que quiso compartir con quienes se interesan en sus ideas y posturas. “Estoy con un cambio de pensamiento. Yo sé que la vibración de la tierra está cambiando y por ende mi vibración y mi sistema de creencias también”, expresó en la red social.

Ivana Nadal cambió de look y lo compartió en sus redes sociales. Fuente: Instagram.

Probablemente este cambio de ideas venga arraigado a su discurso contra las vacunas de COVID-19 y su pensamiento de que, la enfermedad que azotó al mundo, puede curarse mediante los buenos pensamientos.

Además, adelantó que estará incluyendo a sus seguidores en sus planes de casa. “Estoy haciendo cambios en el depa y lo van a estar viendo. Lo hermoso que está mi jardín. Pronto van a estar viendo los cambios y estoy muy feliz. En esa estamos”.