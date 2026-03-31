31 de marzo de 2026 - 09:42

Qué es el bizcocho portugués: la receta para hacerlo con 5 ingredientes

Estas recetas de comida tradicional usan pocos ingredientes y permiten preparar un bizcocho portugués esponjoso, simple y muy rendidor.

Recetas
Por Ignacio Alvarado

Dentro de las recetas clásicas de comida casera, el bizcocho portugués se destaca por su textura aireada y su sabor suave. Con pocos ingredientes, esta preparación se volvió popular por su simpleza y porque permite lograr un resultado esponjoso sin necesidad de técnicas complejas.

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Estas recetas tradicionales suelen transmitirse de generación en generación. El bizcocho portugués forma parte de la comida típica europea que se caracteriza por utilizar ingredientes básicos y lograr una miga liviana, ideal para acompañar desayunos o meriendas.

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Una de las razones por las que estas recetas siguen vigentes es su practicidad. Con pocos ingredientes, podés preparar una comida dulce rendidora, perfecta para compartir. Además, el proceso es simple y no requiere conocimientos avanzados de pastelería.

En el universo de la comida casera, encontrar recetas con pocos ingredientes es cada vez más valorado. Este bizcocho demuestra que la calidad no depende de la cantidad, sino de una buena combinación y proporción.

Ingredientes (8 porciones)

Estas recetas de comida dulce se caracterizan por utilizar pocos ingredientes, lo que facilita su preparación en casa.

  • 4 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 120 ml de leche
  • 200 g de harina común
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Estos ingredientes forman la base de muchas recetas tradicionales de comida casera.

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Paso a paso

  • En un bowl, batí los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla clara y espumosa. Este paso es clave en estas recetas para lograr una buena textura en la comida.
  • Agregá la leche y la vainilla. Mezclá bien los ingredientes hasta integrar completamente.
  • Incorporá la harina de a poco, integrando todos los ingredientes sin generar grumos. Estas recetas buscan mantener una preparación homogénea.
  • Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado. Este paso ayuda a que la comida no se pegue.
  • Llevá a horno precalentado a 180° durante 30 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  • Dejá enfriar antes de desmoldar para conservar la textura de esta comida clásica.

El resultado es una comida dulce, liviana y muy versátil. Estas recetas demuestran que con pocos ingredientes se puede lograr un bizcocho portugués esponjoso y perfecto para cualquier ocasión.

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