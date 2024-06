Protestaron contra Milei con un cono de papas fritas en Madrid y el hecho se viralizó en las redes

Este viernes, Javier Milei recibió una condecoración en Madrid de parte de la presidenta del Partido Popular (PP) en medio de tensos cruces con funcionarios de Pedro Sánchez. El gobierno socialista tiene marcadas diferencias con el líder libertario, las cuales se vieron representadas en las calles madrileñas cuando un grupo de ciudadanos se manifestó en repudio a su visita.

En un video compartido en la red social X, antes Twitter, por el usuario @ArrepentidosLLA se puede ver a decenas de españoles y argentinos radicados en ese país pidiendo por la liberación de los presos detenidos por manifestarse contra la Ley Bases. Asimismo, también hubo protestas de feministas radicales bajo el lema: “Milei no es libertad, es fascismo”.

Si bien hubo quienes celebraron la nueva visita del mandatario a Madrid -y la novena al exterior en seis meses de gestión- y lo ovacionaron en la Puerta del Sol, un particular momento de las manifestaciones se llevó toda la atención en las redes sociales. Es que, en una de las protestas, se puede ver un cono de papas fritas gigante en el que se lee “Milei no sos bienvenido” y “los juegos del hambre”.

¿Javier Milei le tiene fobia a las papas fritas?

La inesperada aparición de la comida rápida hace referencia a una presunta fobia que el libertario tendría hacia las papas fritas, aunque él aclaró en la “Noche de Mirtha” que se debe a una alergia. No obstante, en redes sociales ya consideran que ese plato es la “kryptonita” de Milei y la particular forma de protesta no pasó desapercibida.

Las reacciones de los usuarios al cono de papas fritas en repudio a Javier Milei. Foto: Captura redes

En marzo de este año, el periodista Ernesto Tenembaum reveló que Milei tiene un fuerte rechazo a esa comida. Los dichos del comunicador tuvieron lugar luego de que el mandatario fuera invitado al programa de Mirtha Legrand, donde la chef Jimena Monteverde tranquilizó al economista al asegurarle que, en la comida que serviría esa noche, no había papas fritas.

“Había un quilombo con las papas fritas. Lo que había trascendido es que en un momento en una cena, en medio de la campaña electoral, Guillermo Francos había pedido papas fritas y Milei hizo un escándalo a los gritos pelados, no pudo tolerar la papa frita en el plato”, expresó aquella vez Tenembaum.

Y agregó: “Lo que realmente pasó fue lo siguiente, en una cena en medio de la campaña electoral, después del debate del balotaje, 50 personas fueron a comer a una parrilla en Las Cañitas. En la cabecera estaba Milei y muy cerquita Guillermo Francos”.

“Era una parrilla y servían cosas de parrilla, e iban pidiendo bandejas (...) Eran 15 mozos que venían juntos y de pronto aparecen los 15 con papas fritas y Milei se para en la cabecera, levanta los brazos y empieza: ‘No, ¡papas fritas no!’”, siguió.

De acuerdo con Tenembaum, fue Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, quien puso orden en la mesa. “Ella se para y dice ‘alejen las papas fritas’, lo salva del ataque de las papas fritas”.

