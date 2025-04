Prestá atención: qué elementos no debes meter a tu lavavajillas para mejorar la limpieza en tu cocina

El lavavajillas , aliado cotidiano en la cocina, facilita la limpieza de utensilios al permitir lavarlos con solo acomodarlos en su interior. Aunque este electrodoméstico ahorra tiempo y esfuerzo con platos, vasos y cucharas, un mal uso puede acortar su vida útil o arruinar tus utensilios. Hay varios elementos que no se deben lavar ahí.

- Tampoco conviene meter accesorios de plástico que no indiquen compatibilidad, utensilios de silicona que puedan deformarse, ollas de cobre que se oxidan.

- Otros objetos prohibidos son los woks curados, ralladores, termos, gomas de ollas a presión, espátulas metálicas y frascos con etiquetas de papel.

Limpieza de lavavajillas

Por qué no debemos usar esos elementos

Muchos de estos materiales no resisten las altas temperaturas ni el contacto prolongado con el detergente. Por ejemplo, las copas de cristal lavadas pueden perder su brillo natural y llenarse de manchas o rayones. ¿Cómo saber entonces qué se puede meter en el lavavajillas? La respuesta está en el propio objeto. Si ves un símbolo con un plato y gotas de agua o la inscripción “apto para lavavajillas” o “dishwasher safe”, podés usarlo sin problemas. Si no encontrás esta señal, mejor no arriesgarte.

Trucos extra

Además, para asegurar un funcionamiento eficiente, es importante seguir algunas recomendaciones al cargar la máquina. Cada plato debe ir en su compartimento correspondiente y no amontonarse con otros, lo que permite una mejor circulación del agua y del detergente. Usá productos específicos y asegurate de que sean potentes para eliminar la suciedad de una sola vez. Hacé un mantenimiento regular, limpiando tanto el filtro como el interior del electrodoméstico. No lo sobrecargues ni lo uses sin haber retirado previamente los restos de comida de los utensilios.

Con estas indicaciones, vas a poder prolongar la vida útil de tu lavavajillas y mantener tus utensilios en perfecto estado. Aprender qué no meter, cómo interpretarlo y cómo cuidar cada lavado es una forma simple pero poderosa de evitar dolores de cabeza y ahorrar en reparaciones.