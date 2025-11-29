Por qué recomiendan poner bolitas de papel aluminio en el lavarropas y para qué sirve

En el mundo de los trucos domésticos hay prácticas que parecen inventos sin fundamento, pero que después de probarlas se vuelven parte de la rutina. Una de esas curiosidades es la recomendación de meter bolitas de papel aluminio dentro del lavarropas para mejorar el lavado y evitar problemas clásicos como la estática o las pelusas.

Aunque suene raro, este método casero ayuda a que la ropa salga más suave y con menos electricidad estática, especialmente en temporadas secas o cuando se lava mucho algodón y poliéster juntos.

La estática es un fenómeno frecuente en el lavado: cuando las prendas se frotan entre sí, generan carga eléctrica que hace que se peguen, produzcan chispitas al separar telas o acumulen pelusas.

Cada vez más personas utilizan el truco de pegar papel de aluminio en las manijas de las puertas aquí está el porqué (1) El truco es simple porque el aluminio atrae y neutraliza parte de esa carga que se genera en el tambor, lo que reduce notablemente la electricidad estática. Además, al dar vueltas junto a las prendas, ayuda a “romper” la rigidez de algunas telas y a evitar que se adhieran pequeñas pelusas, especialmente en prendas oscuras.

Si bien no reemplaza al suavizante ni soluciona manchas difíciles, sí se nota una diferencia en prendas sintéticas, en ropa deportiva, en mantas livianas y en pantalones de poliéster o gabardina, que suelen ser imanes de pelusas. Otro beneficio extra es que puede reducir ligeramente el tiempo de secado posterior porque la ropa sale menos pegada entre sí.

Cómo preparar las bolitas de aluminio para el lavarropas Para aplicar el método, solo se necesita papel aluminio de cocina. Cortar tres pedazos medianos y armar bolitas firmes, del tamaño aproximado de una pelota de ping-pong. Es importante que queden bien apretadas para que no se desarmen con el movimiento del tambor. Una vez listas, colocarlas directamente dentro del lavarropas, junto con la ropa. No hace falta cambiar el programa de lavado ni ajustar la temperatura, las bolitas acompañan el ciclo completo. Si el lavarropas es de carga superior, conviene distribuirlas de manera pareja; si es de carga frontal, basta con dejarlas caer en el tambor antes de cerrar la puerta. Al finalizar el lavado, las bolitas pueden reutilizarse varias veces. Cuando empiezan a perder su forma o a ponerse demasiado blandas, simplemente se reemplazan por nuevas. lavarropas Precauciones para el lavado de ropa Este truco no daña el lavarropas siempre que las bolitas estén bien compactas. No deben usarse si están deshechas o con puntas filosas. Tampoco conviene usarlas en cargas muy pesadas de toallas o jeans, porque la fricción excesiva puede aplastarlas demasiado rápido.