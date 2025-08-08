¿Por qué hoy se conmemora el día del Gato?

A diferencia de otras fechas conmemorativas, los gatos tienen tren tres días en los que se los celebra.

Aunque los gatos tienen tres fechas para celebrar su día, el 8 de agosto es una de las más reconocidas a nivel mundial. Esta fecha fue establecida en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) para visibilizar y crear conciencia sobre la protección y el bienestar de los gatos.

La elección de agosto no es casual. Se debe a que, en el hemisferio norte, este mes coincide con la época de mayor fertilidad de estos animales, lo que lleva a un aumento de la población de gatos callejeros y, por ende, a mayores desafíos en su cuidado. Al elegir esta fecha, se busca educar a la gente sobre la importancia de la esterilización y la tenencia responsable.

Gatos Estos son los modos selectivos que tienen los gatos para elegir a su persona favorita. Web Día del Gato: ¿por qué se celebra otras dos veces? El 8 de agosto es la fecha más popular, pero no la única. Los felinos tienen otras dos celebraciones a lo largo del año:

20 de febrero: Esta fecha surgió en honor a Socks, el gato de la familia Clinton que vivió en la Casa Blanca. Tras su muerte, esta celebración se consolidó como una forma de honrar a todos los gatos.

Gatos Estos son los modos selectivos que tienen los gatos para elegir a su persona favorita. Web 29 de octubre: En Estados Unidos, este día es promovido por la activista y experta en comportamiento felino Colleen Paige, con el objetivo de fomentar la adopción de gatos que viven en refugios.