¿Por qué el tronco de los árboles frutales deben pintarse de color blanco en verano?

No es cal. Algunos árboles aparecen pintados de blanco en su tronco. Sobre todo 3 especies frutales y tienen un fundamento lógico para el verano sofocante.

Durante la temporada de calor, los árboles también deben estar protegidos para transitar un desarrollo más equilibrado.

El jardín es un refugio indispensable para personas y animales en verano. Por eso, algunos árboles necesitan un cuidado complementario en días calurosos. A simple vista parece un intento decorativo pero es un paso clave para la protección de algunas especies frutales cuando las temperaturas se vuelven intensas.

Este método es ideal para enfrentar el clima cálido debido al incremento de olas de calor. Lo interesante es que la capa blanca no es cal diluida como lo es en invierno pero actúa como un escudo frente a varios factores que afectan a los frutales y resulta especialmente útil para mantenerlos sanos durante los días más duros del verano cuando el estrés térmico puede causar daños irreversibles.

árboles frutales pintados Durante la temporada de calor, los árboles también deben estar protegidos para transitar un desarrollo más equilibrado. WEB En qué beneficia la pintura blanca en los árboles frutales La aplicación de pintura blanca diluida en agua en el tronco de árboles como durazneros, ciruelos o cerezos es una recomendación indispensable en la época.

El color blanco refleja la radiación solar y evita que la corteza se caliente en exceso. Por eso, cuando el sol incide de manera directa, sobre todo en troncos jóvenes o en plantas que todavía no desarrollaron una corteza gruesa, pueden aparecer grietas, producto de quemaduras solares que dañan los tejidos internos.

y evita que la se caliente en exceso. Por eso, cuando el sol incide de manera directa, sobre todo en o en plantas que todavía no desarrollaron una corteza gruesa, pueden aparecer producto de que dañan los tejidos internos. Esto intenta evitar temperaturas extremas, ya que la pintura reduce el riesgo de que la corteza se abra, y no deje canales por donde ingresan hongos y bacterias.

y no deje canales por donde ingresan y Otro beneficio es que desalienta la presencia de ciertos insectos que se sienten atraídos por la madera oscura cuando se calienta.

que se sienten atraídos por la madera oscura cuando se calienta. Además, la capa diluida funciona como una barrera suave que protege contra pequeños roedores o plagas oportunistas que suelen atacar en verano.

que protege contra pequeños o oportunistas que suelen atacar en verano. Los expertos del Manejo Integral de Plagas (IPM), aconsejan utilizar pintura látex blanca sin componentes tóxicos y siempre rebajada con agua para no tapar la respiración natural del tronco. El procedimiento es simple, económico y se mantiene estable durante gran parte de la temporada y se recomienda aplicarlo desde la base del tronco hasta una altura aproximada de medio metro para cubrir la zona que más sufre la radiación solar directa y los cambios bruscos de temperatura.

árboles frutales pintados WEB Cómo realizar la mezcla adecuada y cuándo conviene aplicarla El método consiste en preparar una mezcla de pintura látex blanca común y agua en partes iguales hasta obtener una consistencia fluida que pueda adherirse sin formar capas gruesas.

Con un pincel ancho se aplica sobre el tronco limpio y seco, retirando previamente restos de corteza suelta o suciedad. No es necesario cubrir ramas altas porque la mayor exposición al sol ocurre en la base del árbol, donde más calor se acumula. Cuando conviene aplicarla El momento recomendado es a comienzos del verano o cuando los días empiezan a alcanzar temperaturas altas.

o cuando los días empiezan a alcanzar temperaturas altas. También conviene repetirla si las lluvias la desgastan, aunque en general el recubrimiento dura toda la temporada.

la desgastan, aunque en general el recubrimiento El objetivo principal es evitar que los frutales sufran estrés térmico y protegerlos justo en el momento en que están en pleno desarrollo, algo fundamental para mejorar su salud a largo plazo. árboles frutales pintados WEB Este mantenimiento debe complementarse con un riego adecuado, control de malezas y buen drenaje del suelo para que las raíces no se estresen durante los días más calurosos. Cuando el árbol se encuentra protegido de la luz excesiva y del ataque de insectos oportunistas, es más probable que produzca frutos sanos y que mantenga un crecimiento vigoroso año tras año.