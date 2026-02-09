9 de febrero de 2026 - 07:58

Por qué conviene plantar lavanda cerca de puertas y ventanas: el beneficio que pocos conocen

Plantar lavanda en el jardín mejora la jardinería, protege el hogar y potencia el bienestar con plantas aromáticas y funcionales.

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

En el jardín hogareño, pocas plantas generan tanta frustración como la albahaca cuando sus hojas se vuelven negras de un día para otro. En jardinería, el reflejo inmediato suele ser regar más, convencidos de que el calor es el culpable. Sin embargo, ese gesto bien intencionado suele empeorar el problema.

Leé además

Trucos para tener un jardín soñado

Si tenés una carretilla vieja, tenés un tesoro: 3 trucos para tener un jardín soñado

Por Sofía Serelli
el fertilizante que tenes en la cocina que hara que tus jazmines y petunias tengan flores mas intensas

El fertilizante que tenés en la cocina que hará que tus jazmines y petunias tengan flores más intensas

Por Daniela Leiva

Lo curioso es que la albahaca no se ennegrece por falta de agua, sino muchas veces por exceso. En el jardín, esta planta tropical responde mal a suelos permanentemente húmedos y a temperaturas extremas combinadas con riego diario.

image
En el jard&iacute;n, la jardiner&iacute;a advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

El error silencioso que la está dañando

En jardinería, el ennegrecimiento de la albahaca suele ser una reacción al estrés radicular. Cuando el sustrato permanece mojado todo el tiempo, las raíces no logran oxigenarse. En el jardín, eso provoca una falla interna: las hojas dejan de recibir nutrientes y comienzan a oscurecerse desde los bordes.

Además, en macetas expuestas al sol, el agua acumulada se calienta y “cocina” las raíces. Las plantas no pueden regular su temperatura y entran en colapso celular. El resultado visible es esa hoja negra, blanda o con manchas oscuras que muchos confunden con una plaga.

image
En el jard&iacute;n, la jardiner&iacute;a advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

Otro factor clave es el riego nocturno. En jardinería, regar de noche en verano mantiene el sustrato frío y húmedo durante horas, creando un ambiente ideal para hongos invisibles que afectan a las plantas desde adentro.

Lo que explican especialistas sobre la albahaca en verano

Recién a partir de este punto aparecen las explicaciones técnicas. Investigaciones del INTA y trabajos de universidades con carreras de jardinería y agronomía señalan que la albahaca necesita ciclos de secado entre riegos para mantener raíces sanas.

Especialistas en fisiología vegetal explican que esta planta regula su transpiración durante el calor, pero no tolera el encharcamiento. Estudios realizados en cultivos urbanos demostraron que reducir la frecuencia de riego mejora la oxigenación del suelo y previene el ennegrecimiento foliar.

En el jardín, la solución empieza por cambiar el hábito. En jardinería, se recomienda regar solo cuando la capa superior del sustrato esté seca. Las plantas prefieren riegos profundos y espaciados antes que agua diaria.

También es clave mejorar el drenaje: macetas con agujeros, sustratos livianos y nada de platos con agua acumulada. Ubicar la albahaca con sol de mañana y sombra parcial por la tarde reduce el estrés térmico.

Una poda de hojas dañadas ayuda a que la planta concentre energía en brotes sanos. En el jardín, menos agua y mejor manejo suelen ser la verdadera clave para que la albahaca vuelva a verse verde, firme y aromática durante todo el verano.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

papel aluminio en las macetas de tu casa: ideal para cuidar la salud de tus plantas

Papel aluminio en las macetas de tu casa: ideal para cuidar la salud de tus plantas

Por Redacción
las personas que tienen muchas plantas en su casa poseen 4 rasgos destacados, segun la psicologia

Las personas que tienen muchas plantas en su casa poseen 4 rasgos destacados, según la psicología

Por Daniela Leiva
Árbol frutal en jardín muestra cómo jardinería y plantas influyen en producción.

Por qué el pomelo da hojas pero no frutos: el error silencioso que frena la producción

Por Ignacio Alvarado
﻿Plantas resistentes vuelven a los hogares y transforman cada jardín interior en un espacio más sano y fácil de cuidar.

La planta olvidada que vuelve a ponerse de moda porque mejora el aire y casi no necesita riego

Por Ignacio Alvarado