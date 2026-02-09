Plantar lavanda en el jardín mejora la jardinería, protege el hogar y potencia el bienestar con plantas aromáticas y funcionales.

En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario.

En el jardín hogareño, pocas plantas generan tanta frustración como la albahaca cuando sus hojas se vuelven negras de un día para otro. En jardinería, el reflejo inmediato suele ser regar más, convencidos de que el calor es el culpable. Sin embargo, ese gesto bien intencionado suele empeorar el problema.

Lo curioso es que la albahaca no se ennegrece por falta de agua, sino muchas veces por exceso. En el jardín, esta planta tropical responde mal a suelos permanentemente húmedos y a temperaturas extremas combinadas con riego diario.

image En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario. El error silencioso que la está dañando En jardinería, el ennegrecimiento de la albahaca suele ser una reacción al estrés radicular. Cuando el sustrato permanece mojado todo el tiempo, las raíces no logran oxigenarse. En el jardín, eso provoca una falla interna: las hojas dejan de recibir nutrientes y comienzan a oscurecerse desde los bordes.

Además, en macetas expuestas al sol, el agua acumulada se calienta y “cocina” las raíces. Las plantas no pueden regular su temperatura y entran en colapso celular. El resultado visible es esa hoja negra, blanda o con manchas oscuras que muchos confunden con una plaga.

image En el jardín, la jardinería advierte que muchas plantas como la albahaca se ennegrecen en verano por errores invisibles, incluso cuando reciben riego diario. Otro factor clave es el riego nocturno. En jardinería, regar de noche en verano mantiene el sustrato frío y húmedo durante horas, creando un ambiente ideal para hongos invisibles que afectan a las plantas desde adentro.

Lo que explican especialistas sobre la albahaca en verano Recién a partir de este punto aparecen las explicaciones técnicas. Investigaciones del INTA y trabajos de universidades con carreras de jardinería y agronomía señalan que la albahaca necesita ciclos de secado entre riegos para mantener raíces sanas. Especialistas en fisiología vegetal explican que esta planta regula su transpiración durante el calor, pero no tolera el encharcamiento. Estudios realizados en cultivos urbanos demostraron que reducir la frecuencia de riego mejora la oxigenación del suelo y previene el ennegrecimiento foliar. En el jardín, la solución empieza por cambiar el hábito. En jardinería, se recomienda regar solo cuando la capa superior del sustrato esté seca. Las plantas prefieren riegos profundos y espaciados antes que agua diaria. También es clave mejorar el drenaje: macetas con agujeros, sustratos livianos y nada de platos con agua acumulada. Ubicar la albahaca con sol de mañana y sombra parcial por la tarde reduce el estrés térmico. Una poda de hojas dañadas ayuda a que la planta concentre energía en brotes sanos. En el jardín, menos agua y mejor manejo suelen ser la verdadera clave para que la albahaca vuelva a verse verde, firme y aromática durante todo el verano.