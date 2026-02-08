Por qué conviene alejar el monitor del bebé del router: el error que arruina tu conexión wifi

Si tu conexión a internet se vuelve inestable de repente, el culpable podría estar en el cuarto de tu hijo . Los monitores para bebés suelen interferir con la señal de wifi , provocando que las descargas sean lentas. Entender por qué ocurre este choque de frecuencias es clave para recuperar la velocidad en tu hogar sin gastar de más.

Las transmisiones entrecortadas y la lentitud al navegar no siempre son responsabilidad de la empresa que te brinda el servicio. A menudo, la interferencia de radio de dispositivos cotidianos en el salón es la verdadera responsable de que los videos se detengan justo en el mejor momento.

El problema radica principalmente en la banda de frecuencia de 2,4 GHz, que es la que utilizan la mayoría de los routers instalados en los hogares . Al ser exactamente la misma frecuencia que emplean los monitores de video para bebés , las señales se superponen y la conexión se vuelve inestable. El resultado es una experiencia frustrante: videollamadas que se cortan y una red que parece no responder a pesar de tener una cobertura teóricamente buena.

Una de las soluciones más efectivas y sencillas para este conflicto técnico es revisar la distancia física entre ambos aparatos. Los expertos en tecnología sugieren que el monitor del bebé y el router de internet no deben estar ubicados en la misma habitación. Cuanto mayor sea el espacio entre ellos, menor será la probabilidad de que las ondas choquen y degraden la calidad de tu navegación.

Este pequeño cambio de ubicación puede marcar una diferencia sustancial en la fluidez de tus dispositivos inalámbricos sin necesidad de contratar un nuevo servicio ni invertir en hardware costoso. Identificar estas fuentes de interferencia permite disfrutar de transmisiones estables y descargas rápidas simplemente optimizando lo que ya tenés en casa.

Cambiá a la banda de 5 GHz y evitá interferencias

Si contás con un equipo moderno que lo permita, la mejor estrategia técnica es configurar tus dispositivos para que operen en la banda de 5 GHz. A diferencia de la saturada banda de 2,4 GHz, esta frecuencia es mucho menos susceptible a las interferencias de otros aparatos domésticos y ofrece velocidades de datos notablemente más altas. Es la opción recomendada para actividades que demandan mucha banda ancha, como el streaming y las reuniones virtuales.

Además de los vigilabebés, existen otros dispositivos que también operan en la frecuencia de 2,4 GHz y pueden arruinar tu conexión si están mal ubicados. Entre los principales "enemigos" del Wi-Fi se encuentran los siguientes:

Altavoces Bluetooth y cámaras inalámbricas de seguridad.

y Hornos microondas funcionando cerca del equipo de internet.

funcionando cerca del equipo de internet. Componentes de domótica y superficies metálicas o paredes demasiado gruesas. image

Cómo optimizar la ubicación de tu equipo de internet

Para maximizar el rendimiento de la señal en toda la casa, el router debe situarse en un lugar central y en una posición elevada. Es vital mantener el área libre de obstrucciones físicas y alejarlo de objetos que puedan bloquear la propagación de las ondas inalámbricas.

image

Asimismo, si tu router es antiguo, conviene revisar el menú de configuración para cambiar el canal manualmente. En los modelos modernos, este proceso se realiza de forma automática para evitar que la señal de los vecinos interfiera con la tuya. Implementar estos ajustes permitirá que tu conexión mejore notablemente, asegurando videollamadas sin interrupciones y un uso eficiente de la tecnología en tu vida diaria.