Por qué comienza hoy el Año Nuevo Lunar y qué significa el Caballo de Fuego

El motor de búsqueda Google ha sorprendido esta jornada a sus usuarios con un Doodle especial para conmemorar el inicio del Año Nuevo Lunar , una festividad que marca el comienzo del año 4724 en la cultura china.

A diferencia del calendario gregoriano, que se rige por 365 días, este sistema lunisolar utiliza los movimientos de la Luna y las fases del Sol para determinar sus ciclos de 28 días.

Oficialmente, las celebraciones arrancan este martes 17 de febrero , extendiéndose durante quince días hasta la emblemática Fiesta de los Faroles.

Este nuevo ciclo está regido por el Caballo de Fuego , una combinación que no se presentaba desde 1966. En la astrología oriental, el caballo es el séptimo signo y simboliza la libertad, el optimismo y la elocuencia , cualidades que suelen convertir a los nacidos bajo este año en líderes natos.

Sin embargo, la suma del elemento fuego —propio de los años terminados en 6 o 7— añade una carga extra de pasión, coraje y dinamismo , aunque también puede manifestar una marcada impaciencia.

Caballo de fuego - Año nuevo lunar

Para especialistas como la astróloga Ludovica Squirru, este periodo no será sencillo, calificándolo como un tiempo de "movimientos bruscos, desafíos y revoluciones".

Según la experta, la humanidad deberá aprender a "domar" esta energía en un contexto de nuevos paradigmas, cambios climáticos y transformaciones sociales.

Más allá de las predicciones, las tradiciones para recibir esta energía se mantienen vibrantes. Las familias realizan una limpieza profunda del hogar y se visten de rojo para atraer la buena suerte. Entre los rituales más destacados se encuentran la entrega de los hongbao (sobres rojos con dinero) y el uso de fuegos artificiales.

Esta última costumbre tiene un origen mitológico: ahuyentar a Nian, una bestia marina con cabeza de león que, según la leyenda, teme a las luces brillantes y a los ruidos fuertes.

Así, entre estruendos y decoraciones festivas, Oriente le da la bienvenida a un año que promete ser tan vertiginoso como apasionante.