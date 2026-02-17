Por qué comienza hoy el Año Nuevo Lunar y qué significa el Caballo de Fuego

El motor de búsqueda Google ha sorprendido esta jornada a sus usuarios con un Doodle especial para conmemorar el inicio del Año Nuevo Lunar, una festividad que marca el comienzo del año 4724 en la cultura china.
Con el cambio de ciclo en el calendario oriental, el mundo se prepara para una etapa de vitalidad y transformaciones profundas bajo la influencia del séptimo signo del zodíaco chino.
A diferencia del calendario gregoriano, que se rige por 365 días, este sistema lunisolar utiliza los movimientos de la Luna y las fases del Sol para determinar sus ciclos de 28 días.
Oficialmente, las celebraciones arrancan este martes 17 de febrero, extendiéndose durante quince días hasta la emblemática Fiesta de los Faroles.
Este nuevo ciclo está regido por el Caballo de Fuego, una combinación que no se presentaba desde 1966. En la astrología oriental, el caballo es el séptimo signo y simboliza la libertad, el optimismo y la elocuencia, cualidades que suelen convertir a los nacidos bajo este año en líderes natos.
Sin embargo, la suma del elemento fuego —propio de los años terminados en 6 o 7— añade una carga extra de pasión, coraje y dinamismo, aunque también puede manifestar una marcada impaciencia.
Para especialistas como la astróloga Ludovica Squirru, este periodo no será sencillo, calificándolo como un tiempo de "movimientos bruscos, desafíos y revoluciones".
Según la experta, la humanidad deberá aprender a "domar" esta energía en un contexto de nuevos paradigmas, cambios climáticos y transformaciones sociales.
Más allá de las predicciones, las tradiciones para recibir esta energía se mantienen vibrantes. Las familias realizan una limpieza profunda del hogar y se visten de rojo para atraer la buena suerte. Entre los rituales más destacados se encuentran la entrega de los hongbao (sobres rojos con dinero) y el uso de fuegos artificiales.
Esta última costumbre tiene un origen mitológico: ahuyentar a Nian, una bestia marina con cabeza de león que, según la leyenda, teme a las luces brillantes y a los ruidos fuertes.
Así, entre estruendos y decoraciones festivas, Oriente le da la bienvenida a un año que promete ser tan vertiginoso como apasionante.