15 de febrero de 2026 - 18:15

Año Nuevo Chino 2026: por qué el 17 de febrero cambiará tu suerte y qué objeto tenés que tirar de tu casa hoy

El 17 de febrero arranca el año del Caballo de Fuego. Descubrí por qué limpiar tu casa hoy es clave para no espantar la fortuna y qué le espera a tu signo en este ciclo.

Año Nuevo Chino: tenés que tener en cuenta esto antes del 17 de febrero.

Año Nuevo Chino: tenés que tener en cuenta esto antes del 17 de febrero.

Foto:

Por Sofía Serelli

Aunque el calendario occidental ya corre, la verdadera transformación energética de 2026 está a punto de comenzar. El próximo 17 de febrero, el Caballo de Fuego tomará las riendas con una intensidad que no perdona la improvisación. Es momento de prepararse para el Año Nuevo Chino.

Leé además

Esta conexión emocional entre personas y mascotas fortalece las relaciones humanas y mejora la salud mental.

Las personas que duermen con mascotas en la cama poseen 4 fortalezas, según la psicología

Por Lucas Vasquez
La colección de tuppers en casa pueden ser la opción de volverlos a tener en cuenta.

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

Por Lucas Vasquez

El calendario lunar chino define que el próximo 17 de febrero de 2026 se iniciará formalmente el año 4724, regido por el Caballo de Fuego. Esta figura, la más apasionada e indomable del zodiaco oriental, promete un periodo de movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad.

A diferencia de años anteriores, la vibración del Caballo de Fuego se asocia con el "Yang" más puro: una luz que ilumina lo que estaba escondido y empuja a romper cadenas del pasado. La frase tradicional para este ciclo es “m dào chéng gng”, que significa “éxito inmediato”, pero que exige un equilibrio constante para evitar el desgaste.

image

Alerta por signos: quiénes deben cuidarse más

La energía de este animal no afectará a todos por igual. Existen advertencias específicas para ciertos signos que verán sus estructuras conmovidas por el galope de este nuevo ciclo.

  • Rata: Es tu año de choque kármico. El Caballo te obliga a salir de tu cueva y enfrentarte a cambios drásticos. Si te resistís, el fuego podría quemarte; si fluís, descubrirás una resiliencia inesperada.
  • Caballo: Al estar en tu año de origen (Ben Ming Nian), enfrentarás grandes desafíos espirituales. Es un tiempo de introspección para curar heridas y evitar decisiones impulsivas.
  • Tigre y Perro: Son los grandes aliados del año. Para el Tigre, es momento de lanzar proyectos postergados, mientras que para el Perro representa un renacimiento y justicia kármica.
  • Conejo: Tu misión será establecer límites claros para proteger tu energía emocional frente al ruido del galope externo.
    image

El error fatal de la limpieza y rituales de fortuna

Un aspecto crítico que muchos ignoran es el tiempo de preparación. La tradición china enfatiza que la "gran limpieza anual" debe completarse obligatoriamente antes del 17 de febrero.

Hacer una limpieza profunda, tirar objetos rotos, ropa en mal estado o recuerdos pesados es vital para abrir espacio a lo nuevo. Sin embargo, barrer o limpiar la casa inmediatamente después de que comience el año lunar se considera un error grave, ya que simbólicamente se estaría expulsando la buena fortuna que acaba de entrar.

image

Además de la limpieza, se recomienda saldar deudas económicas y cerrar conflictos pendientes antes de la fecha clave para empezar "en limpio". Durante los días de celebración, el uso del color rojo en prendas y accesorios será fundamental para ahuyentar la mala suerte y activar la vitalidad personal.

Este ciclo que termina el 5 de febrero de 2027 premiará la valentía y la autenticidad, pero castigará severamente el ego desmedido y la falta de planificación. La clave para sobrevivir a este año indomable será cabalgar la ola con lucidez y solidaridad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El despertar de un Chateau en Maipú.

Una histórica residencia de una dinastía del vino se transformará en hotel

Por Matías Carretero
Este producto natural es el reemplazo ideal del aerosol tradicional en lugares como el baño.

Adiós aerosol: el ingrediente ideal para el baño que elimina los malos olores para siempre

Por Redacción
Tarta de manzana perfecta con solo 3 ingredientes: el método simple para lograr una textura de pastelería

Tarta de manzana perfecta con solo 3 ingredientes: la receta simple para lograr una textura de pastelería

Por Sofía Serelli
Según la psicología, las personas mayores de 70 que dejan de preocuparse desarrollan estrategias de felicidad

Según la psicología, las personas mayores de 70 que dejan de preocuparse desarrollan estrategias de felicidad

Por Cristian Reta