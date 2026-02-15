Año Nuevo Chino 2026: por qué el 17 de febrero cambiará tu suerte y qué objeto tenés que tirar de tu casa hoy

Aunque el calendario occidental ya corre, la verdadera transformación energética de 2026 está a punto de comenzar. El próximo 17 de febrero , el Caballo de Fuego tomará las riendas con una intensidad que no perdona la improvisación. Es momento de prepararse para el Año Nuevo Chino.

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

El calendario lunar chino define que el próximo 17 de febrero de 2026 se iniciará formalmente el año 4724, regido por el Caballo de Fuego. Esta figura, la más apasionada e indomable del zodiaco oriental , promete un periodo de movimientos bruscos, desafíos y revoluciones para toda la humanidad.

A diferencia de años anteriores, la vibración del Caballo de Fuego se asocia con el "Yang" más puro: una luz que ilumina lo que estaba escondido y empuja a romper cadenas del pasado. La frase tradicional para este ciclo es “m dào chéng gng” , que significa “éxito inmediato” , pero que exige un equilibrio constante para evitar el desgaste.

La energía de este animal no afectará a todos por igual. Existen advertencias específicas para ciertos signos que verán sus estructuras conmovidas por el galope de este nuevo ciclo.

Un aspecto crítico que muchos ignoran es el tiempo de preparación. La tradición china enfatiza que la "gran limpieza anual" debe completarse obligatoriamente antes del 17 de febrero.

Hacer una limpieza profunda, tirar objetos rotos, ropa en mal estado o recuerdos pesados es vital para abrir espacio a lo nuevo. Sin embargo, barrer o limpiar la casa inmediatamente después de que comience el año lunar se considera un error grave, ya que simbólicamente se estaría expulsando la buena fortuna que acaba de entrar.

image

Además de la limpieza, se recomienda saldar deudas económicas y cerrar conflictos pendientes antes de la fecha clave para empezar "en limpio". Durante los días de celebración, el uso del color rojo en prendas y accesorios será fundamental para ahuyentar la mala suerte y activar la vitalidad personal.

Este ciclo que termina el 5 de febrero de 2027 premiará la valentía y la autenticidad, pero castigará severamente el ego desmedido y la falta de planificación. La clave para sobrevivir a este año indomable será cabalgar la ola con lucidez y solidaridad.