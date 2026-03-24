Por qué algunas personas recuerdan sueños con lujo de detalle mientras otras no recuerdan nada, según la psicología

Muchas personas aseguran que pueden describir sus sueños con gran precisión, incluso recordando colores, diálogos y sensaciones. Otras, en cambio, sienten que nunca sueñan o simplemente no logran recordar ningún detalle al despertar. Según la psicología y la neurociencia, esta diferencia tiene relación directa con el funcionamiento del cerebro durante el descanso y con ciertos hábitos cotidianos que influyen en la memoria.

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Los especialistas explican que todas las personas sueñan varias veces por noche, especialmente durante la fase REM del sueño, un período en el que la actividad cerebral aumenta y se generan imágenes mentales intensas. Sin embargo, no todos logran retener esos recuerdos al despertar.

Durante el descanso nocturno, el cerebro atraviesa distintas etapas que influyen en la formación de recuerdos. Estudios científicos indican que las personas que recuerdan más sueños suelen presentar mayor actividad en áreas vinculadas con la atención y la memoria.

Además, quienes tienen despertares breves durante la noche tienen más probabilidades de registrar lo que estaban soñando, ya que el recuerdo queda fijado antes de desaparecer. En cambio, cuando el sueño es muy profundo y continuo, el contenido onírico suele desvanecerse rápidamente.

Otro factor importante es el interés personal. Las personas que consideran que los sueños son relevantes o que prestan atención a su mundo interior suelen recordarlos con mayor frecuencia.

Hábitos que influyen en la memoria de los sueños

Diversas investigaciones en psicología destacan que ciertos hábitos pueden favorecer el recuerdo de los sueños. Por ejemplo, dormir las horas necesarias, reducir el estrés y mantener horarios regulares contribuye a mejorar la calidad del descanso y la memoria.

También se ha observado que escribir lo que se recuerda apenas uno se despierta ayuda a entrenar al cerebro para retener más información. Con el tiempo, esta práctica puede aumentar la cantidad de detalles recordados.

El uso excesivo de pantallas antes de dormir, en cambio, puede afectar la calidad del sueño y disminuir la probabilidad de recordar experiencias oníricas.

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Una curiosidad que revela cómo funciona la mente

El hecho de que algunas personas recuerden sus sueños con gran precisión mientras otras no retienen ningún detalle es una de las curiosidades más interesantes del funcionamiento del cerebro. La ciencia continúa investigando este fenómeno para comprender mejor los procesos de la memoria y el descanso.

Comprender cómo funciona el mundo de los sueños permite descubrir aspectos fascinantes sobre la mente humana y sobre la forma en que el descanso influye en la vida cotidiana.