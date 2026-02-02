2 de febrero de 2026 - 11:15

Por qué abrir las ventanas en días de lluvia es la mejor decisión que podés tomar

Abrir las ventanas cuando llueve ayuda a renovar el aire, reducir la humedad interior y prevenir moho, malos olores y bacterias.

Por qué abrir las ventanas en días de lluvia es la mejor decisión que podés tomar
Por Andrés Aguilera

En los días de lluvia, muchas personas optan por cerrar todo para evitar la humedad. Sin embargo, esta costumbre puede ser contraproducente. Ventilar la casa, incluso cuando llueve, es uno de los trucos caseros más efectivos para mejorar la calidad del aire, evitar olores y cuidar la ropa, especialmente en épocas de alta humedad.

Leé además

Esta estudiante de secundaria creó un gel innovador que elimina los microplásticos. 

Tiene 14 años, creó un gel revolucionario y logró eliminar el 93% de los microplásticos del agua

Por Cristian Reta
La clave que atrae la riqueza también está en mantener la planta sana.

Dónde ubicar una planta de romero en casa para atraer la riqueza

Por Lucas Vasquez

Por qué cerrar la casa en días de lluvia puede ser un error

Cuando llueve y la casa permanece cerrada durante horas, el aire interno se vuelve húmedo y estancado.

Esa combinación favorece la aparición de moho, olor a encierro y acumulación de bacterias, tanto en el ambiente como en la ropa tendida.

image

Aunque parezca contradictorio, el aire exterior (incluso húmedo) suele ser más limpio y renovado que el aire que queda atrapado adentro. Abrir las ventanas permite liberar la humedad acumulada y equilibrar el ambiente.

Cómo la ventilación ayuda a secar la ropa

En días lluviosos, la ropa tarda más en secarse y puede tomar olor feo. La ventilación natural acelera la evaporación del agua de las telas, evitando que la humedad quede retenida.

Cuando el aire circula, incluso por pocos minutos, se reduce el riesgo de que la ropa desarrolle olor a humedad o manchas de moho. Este efecto mejora aún más si se combina con un ventilador o un deshumidificador, que ayudan a mover el aire dentro de la casa.

Beneficios para la salud y el ambiente

Ventilar en días de lluvia también tiene impacto en la salud:

  • Reduce la proliferación de ácaros.

  • Disminuye la concentración de bacterias y hongos.

  • Mejora la calidad del aire interior.

  • Evita dolores de cabeza y sensación de aire pesado.

Un ambiente ventilado resulta más sano, especialmente en casas donde se cocina mucho, se lava ropa adentro o hay poca entrada de sol.

image

Cómo ventilar correctamente cuando llueve

Para aprovechar los beneficios sin enfriar la casa:

  • Abrí dos ventanas opuestas durante 5 a 10 minutos.

  • Evitá hacerlo en medio de lluvias intensas con viento fuerte.

  • Tendé la ropa en ambientes bien ventilados, no en espacios cerrados.

  • Usá tender de pie para que el aire circule mejor.

  • Si podés, controlá la humedad con un higrómetro.

No hace falta dejar las ventanas abiertas todo el día: pocos minutos bien aprovechados alcanzan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La canela puede ser el verdadero tesoro si sabés utilizarla a tu favor.

Si tenés canela, tenés un tesoro: así podés utilizarla para atraer dinero y abundancia en el mes de febrero

Por Sofía Serelli
verano en brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del caribe

Verano en Brasil: el pueblito de playas transparentes y arena blanca que parece del Caribe

Por Andrés Aguilera
que significa que una persona salude siempre al entrar a un lugar, segun la psicologia

Qué significa que una persona salude siempre al entrar a un lugar, según la psicología

Por Andrés Aguilera
Según la ciencia, dormir entre las 22:00 y las 23:00 puede evitar grandes riesgos para tu salud. 

La ciencia lo confirma: esta es la hora ideal de dormir y la duración óptima para proteger tu mente a los 40

Por Cristian Reta