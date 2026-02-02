Por qué abrir las ventanas en días de lluvia es la mejor decisión que podés tomar

En los días de lluvia , muchas personas optan por cerrar todo para evitar la humedad . Sin embargo, esta costumbre puede ser contraproducente. Ventilar la casa, incluso cuando llueve, es uno de los trucos caseros más efectivos para mejorar la calidad del aire , evitar olores y cuidar la ropa, especialmente en épocas de alta humedad.

Cuando llueve y la casa permanece cerrada durante horas, el aire interno se vuelve húmedo y estancado .

Esa combinación favorece la aparición de moho , olor a encierro y acumulación de bacterias, tanto en el ambiente como en la ropa tendida.

Aunque parezca contradictorio, el aire exterior (incluso húmedo) suele ser más limpio y renovado que el aire que queda atrapado adentro. Abrir las ventanas permite liberar la humedad acumulada y equilibrar el ambiente.

En días lluviosos, la ropa tarda más en secarse y puede tomar olor feo . La ventilación natural acelera la evaporación del agua de las telas, evitando que la humedad quede retenida.

Cuando el aire circula, incluso por pocos minutos, se reduce el riesgo de que la ropa desarrolle olor a humedad o manchas de moho. Este efecto mejora aún más si se combina con un ventilador o un deshumidificador, que ayudan a mover el aire dentro de la casa.

Beneficios para la salud y el ambiente

Ventilar en días de lluvia también tiene impacto en la salud:

Reduce la proliferación de ácaros .

Disminuye la concentración de bacterias y hongos .

Mejora la calidad del aire interior .

Evita dolores de cabeza y sensación de aire pesado.

Un ambiente ventilado resulta más sano, especialmente en casas donde se cocina mucho, se lava ropa adentro o hay poca entrada de sol.

image

Cómo ventilar correctamente cuando llueve

Para aprovechar los beneficios sin enfriar la casa:

Abrí dos ventanas opuestas durante 5 a 10 minutos.

Evitá hacerlo en medio de lluvias intensas con viento fuerte.

Tendé la ropa en ambientes bien ventilados , no en espacios cerrados.

Usá tender de pie para que el aire circule mejor.

Si podés, controlá la humedad con un higrómetro.

No hace falta dejar las ventanas abiertas todo el día: pocos minutos bien aprovechados alcanzan.