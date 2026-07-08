8 de julio de 2026 - 13:00

Pocos lo saben: por qué muchas ventanas tienen un pequeño agujero en la parte inferior del marco

Las ventanas, el hogar, la humedad y la condensación esconden un detalle de diseño que evita problemas mucho más graves.

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Por Ignacio Alvarado

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La mayoría de las personas cree que esos orificios quedaron allí por casualidad o forman parte del proceso de fabricación. En realidad, fueron diseñados con un objetivo muy específico y están presentes en gran parte de las ventanas modernas.

Sin ellos, los problemas aparecerían mucho antes de lo imaginado.

Por qué las ventanas necesitan esos pequeños orificios

Cada vez que llueve o se produce condensación por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, parte del agua ingresa al sistema interno del marco.

Ese ingreso está previsto por los fabricantes.

Lo importante no es impedir completamente que entre agua, sino garantizar que pueda salir rápidamente.

Ahí aparecen los llamados orificios de drenaje.

Su función consiste en evacuar el agua acumulada hacia el exterior antes de que permanezca dentro del perfil de aluminio.

Qué puede pasar si se tapan

Con el tiempo, polvo, hojas, insectos o restos de suciedad pueden obstruir esos pequeños conductos.

Cuando eso ocurre, el agua deja de drenar correctamente.

Como consecuencia, aumenta el riesgo de filtraciones, humedad sobre los marcos, deterioro de los burletes e incluso la aparición de moho en sectores cercanos a la ventana.

Por eso los especialistas recomiendan revisarlos periódicamente y limpiarlos con un pequeño cepillo o un alambre fino, siempre con cuidado de no deformarlos.

La condensación también depende de la ventilación

Los expertos recuerdan que esos agujeros ayudan a evacuar agua, pero no eliminan por completo la condensación.

Ventilar los ambientes todos los días sigue siendo una de las mejores formas de reducir la humedad acumulada dentro de la vivienda.

Especialmente durante el invierno.

Un detalle pequeño que protege toda la ventana

Lo que parecía un simple agujero cumple una función fundamental dentro del sistema de la carpintería. La próxima vez que limpies las ventanas, conviene revisar que esos orificios permanezcan libres. Son pequeños, casi invisibles, pero pueden evitar filtraciones y alargar muchos años la vida útil de los marcos.

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