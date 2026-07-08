Dejá de usar bicarbonato de sodio y vinagre para limpiar la pava con sarro: un solo producto funciona mejor

La capa blanca que aparece dentro de la pava eléctrica o tradicional no suele ser suciedad común. Se trata principalmente de sarro, una acumulación de minerales del agua que se deposita sobre la base, las paredes y, en algunos modelos, alrededor de la resistencia.

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco para desmontar el vidrio del horno y eliminar toda la grasa

Ni vinagre ni bicarbonato: el truco con ácido cítrico que elimina el sarro de la pava en minutos

El bicarbonato puede ayudar a limpiar olores o suciedad superficial, pero no es la herramienta más directa para atacar esos depósitos. El vinagre sí puede disolverlos, aunque necesita tiempo y suele dejar un aroma persistente que obliga a realizar varios enjuagues.

La alternativa más práctica es el ácido cítrico en polvo , un producto utilizado para descalcificar pavas, cafeteras y otros recipientes aptos. Se disuelve con facilidad, actúa sobre el sarro y no deja el olor penetrante del vinagre.

Debe elegirse ácido cítrico apto para uso alimentario o un descalcificador comercial específico para pavas cuyo ingrediente principal sea ácido cítrico.

No debe confundirse con jugo de limón. Aunque el limón también contiene ácido cítrico, tiene una concentración variable y puede dejar pulpa, aceites o restos pegajosos.

Antes de comenzar, conviene consultar el manual de la pava. Algunos fabricantes autorizan el ácido cítrico, otros recomiendan un descalcificador propio y ciertos modelos incluyen instrucciones particulares sobre temperatura y cantidades.

Cómo sacar el sarro de la pava paso a paso

Desenchufar la pava eléctrica y dejarla enfriar por completo antes de manipularla.

Agregar aproximadamente una cucharada de ácido cítrico por cada medio litro de agua , salvo que el envase indique otra proporción.

, salvo que el envase indique otra proporción. Incorporar suficiente agua para cubrir la zona afectada por el sarro, sin superar nunca la marca máxima del recipiente.

Encender la pava si el fabricante permite calentar la solución. En una pava tradicional, llevar el agua hasta que esté caliente o comience a hervir.

Apagar y dejar actuar entre 15 y 20 minutos . Cuando hay una capa muy gruesa, puede ser necesario repetir el procedimiento.

. Cuando hay una capa muy gruesa, puede ser necesario repetir el procedimiento. Vaciar la solución y retirar los restos blandos con una esponja suave. No utilizar cuchillos, virulana ni elementos metálicos.

Enjuagar varias veces con agua limpia.

Llenar nuevamente la pava, hervir agua sola y descartarla antes de volver a preparar una bebida.

Por qué puede resultar más práctico que el vinagre

Tanto el vinagre como el ácido cítrico son sustancias ácidas capaces de actuar sobre depósitos minerales. La ventaja práctica del ácido cítrico es que no deja el mismo olor ni sabor residual.

También puede dosificarse con mayor precisión. El vinagre cambia de concentración según el producto, mientras que el polvo permite preparar una solución ajustada a la cantidad de agua utilizada.

Esto no significa que el vinagre sea inútil. Distintos fabricantes todavía lo incluyen entre los métodos aceptados. La diferencia es que suele requerir un remojo más largo y varios ciclos de agua limpia para retirar el olor.

Por qué el bicarbonato no es la mejor elección

El sarro está compuesto principalmente por depósitos de carbonato de calcio y otros minerales. Los ácidos ayudan a desarmar esa acumulación, mientras que el bicarbonato es una sustancia alcalina y abrasiva suave.

Puede colaborar en una limpieza general, pero suele necesitar frotado y no actúa de la misma manera sobre una capa mineral consolidada. Además, si se mezcla con vinagre, ambos productos reaccionan entre sí y pierden buena parte de su capacidad individual.

La espuma resultante puede parecer una limpieza potente, pero no significa necesariamente que el sarro esté desapareciendo de manera más eficiente.

Errores que pueden dañar la pava