La campana extractora de la cocina puede acumular una capa pegajosa aun cuando se limpia la superficie con frecuencia. El vapor transporta pequeñas partículas de aceite que se adhieren al exterior, las rejillas y los filtros hasta formar una película difícil de retirar .

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El bicarbonato, la sal gruesa y el vinagre suelen recomendarse como soluciones universales. Sin embargo, los ácidos y los productos abrasivos pueden alterar algunos acabados, dejar manchas o rayar el acero inoxidable si se aplican sin considerar las indicaciones del fabricante.

Para una limpieza general, la alternativa más segura es utilizar agua tibia, detergente neutro y un paño de microfibra . Cuando la grasa está muy adherida, puede sumarse un desengrasante apto para electrodomésticos.

Antes de comenzar, hay que apagar el aparato, esperar que la cocina esté fría y desconectarlo de la corriente siempre que el enchufe sea accesible.

No deben utilizarse lana de acero, esponjas metálicas ni limpiadores en polvo, porque pueden dejar rayones permanentes.

Cómo retirar la grasa del exterior

El primer paso consiste en pasar papel absorbente sobre las zonas más cargadas. Esto retira parte del aceite superficial y evita distribuirlo por toda la campana al agregar agua.

Después, hay que humedecer un paño con agua tibia y unas gotas de detergente. No conviene rociar líquido directamente sobre el electrodoméstico, especialmente cerca de botones, luces, uniones o componentes eléctricos.

Ni vinagre, ni bicarbonato, ni sal gruesa cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada (1)

En campanas de acero inoxidable, el paño debe desplazarse siguiendo la dirección de las líneas del metal. Limpiar en círculos o contra la veta puede dejar marcas visibles.

Una vez retirada la suciedad, se pasa otro paño apenas húmedo para eliminar el detergente y se seca de inmediato con una microfibra limpia. El secado evita aureolas y recupera un brillo más uniforme.

Cómo limpiar los filtros metálicos

Los filtros de aluminio o acero retienen buena parte de la grasa que circula con el vapor. Para retirarlos, hay que consultar el manual del modelo y liberar las trabas sin forzarlas.

El procedimiento general es el siguiente:

Colocar el filtro bajo agua tibia o caliente, según lo permitido por el fabricante.

Aplicar detergente líquido y distribuirlo con una esponja suave.

Cepillar cuidadosamente la malla para desprender la grasa acumulada, sin doblarla ni ejercer demasiada presión.

Enjuagar hasta que no queden espuma ni sectores resbaladizos.

Dejar escurrir y secar completamente antes de volver a instalarlo.

Algunos filtros admiten lavavajillas, pero el lavado puede decolorar el aluminio. Otros fabricantes desaconsejan dejarlos en remojo. Por eso, la indicación específica del manual debe prevalecer sobre cualquier truco general.

Qué hacer cuando la grasa está muy pegada

Si el detergente no alcanza, puede utilizarse un desengrasante diseñado para superficies de cocina. Primero debe probarse en un sector poco visible y comprobar que sea compatible con acero, aluminio, vidrio o pintura.

El producto debe aplicarse sobre el paño o la esponja, salvo que la etiqueta indique otro procedimiento. También es importante respetar el tiempo de actuación: dejarlo durante demasiado tiempo no necesariamente mejora el resultado y puede afectar el acabado.

Ni vinagre, ni bicarbonato, ni sal gruesa cómo limpiar las campanas extractoras con grasa acumulada

Nunca deben mezclarse distintos limpiadores. En particular, los productos con lavandina no deben combinarse con ácidos, amoníaco ni otras sustancias, porque pueden liberar vapores peligrosos.

Los filtros de carbón no se lavan

Las campanas sin salida al exterior suelen incorporar un filtro de carbón activado para reducir olores. Ese componente no funciona igual que la malla metálica que atrapa grasa.

En la mayoría de los modelos, el filtro de carbón no es lavable ni reutilizable. Debe reemplazarse según el uso y el plazo establecido por el fabricante.

Mojarlo puede deteriorar su estructura y reducir su capacidad para retener olores. Antes de lavarlo por error, conviene identificar qué tipo de filtro tiene la campana.