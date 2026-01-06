6 de enero de 2026 - 13:00

Pocas personas lo saben: ¿cuál es la diferencia entre el aceite de oliva virgen y el extra virgen?

Aunque se parecen, el aceite de oliva virgen y el extra virgen no son iguales. Qué los distingue y cómo elegir el mejor.

Al elegir alimentos básicos, muchas personas dudan sobre la calidad, el proceso de elaboración, la conservación y los beneficios del aceite de oliva. Aquí una explicación de qué diferencia al virgen del extra virgen dentro de las recomendaciones de consumo saludable que ayudan a comprar mejor y cocinar con más criterio.

La diferencia clave está en el proceso de elaboración

Tanto el aceite de oliva virgen como el extra virgen se obtienen solo por medios mecánicos, sin químicos. La diferencia principal está en el nivel de acidez y en la calidad del fruto utilizado.

El extra virgen tiene una acidez máxima de 0,8%, mientras que el virgen puede llegar hasta 2%. Esta acidez no se percibe como sabor ácido, sino que indica el grado de deterioro del aceite y de la aceituna original.

Qué cambia en sabor, aroma y calidad

El aceite de oliva extra virgen presenta un sabor más intenso, frutado y equilibrado. Puede tener notas amargas o picantes, consideradas positivas y asociadas a antioxidantes naturales.

En cambio, el aceite virgen suele tener un perfil más suave y menos complejo. Puede presentar pequeños defectos sensoriales que no lo hacen malo, pero sí de menor calidad comparativa. Estas diferencias influyen directamente en el uso culinario.

Cuáles son las diferencias nutricionales

Desde el punto de vista nutricional, ambos aceites aportan grasas monoinsaturadas beneficiosas para el corazón. Sin embargo, el extra virgen conserva mayor cantidad de polifenoles, antioxidantes naturales con efecto antiinflamatorio.

Esto se debe a que el extra virgen proviene de aceitunas en mejor estado y con un proceso más cuidado, lo que preserva mejor sus compuestos bioactivos.

Para qué conviene usar cada uno

El aceite de oliva extra virgen es ideal para usar en crudo: ensaladas, tostadas, verduras, pescados o platos donde el sabor sea protagonista.

El aceite de oliva virgen se adapta mejor a cocciones suaves o preparaciones donde el aceite no sea el centro del plato, como salteados ligeros o salsas.

Elegir uno u otro depende del uso y no solo del precio.

Por qué el extra virgen suele ser más caro

El precio más alto del extra virgen se debe a una selección más estricta de aceitunas, menor rendimiento por kilo y mayores controles de calidad. No es marketing, sino costo de producción.

Además, su vida útil suele ser menor, ya que no está refinado ni estabilizado artificialmente.

