Picante intercambio de mensajes entre Wanda Nara y Mauro Icardi a días de verse en Turquía: ¿quién miente?

Wanda Nara y Mauro Icardi dieron qué hablar una vez más al no coincidir sobre si están separados o no. La empresaria insiste en que no están juntos y hasta da a entender que no hay vuelta atrás en su decisión. Sin embargo, el futbolista niega que su matrimonio se haya terminado.

Tal como viene ocurriendo desde hace semanas, Wanda Nara y Mauro Icardi no se ponen de acuerdo y envían mensajes diferentes que desconciertan a quienes están al pendiente de esta especie de “novela”, la que ellos mismo armaron desde el comienzo de su relación.

La empresaria respondió a un posteo de Twitter de Ciudad Magazine, en el que desmintió la información que daba el portal de una posible reconciliación del matrimonio, el que estaría en crisis desde el comienzo del WandaGate, cuando salió a la luz la infidelidad de Icardi con la China Suárez.

“Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi y ya se habla de reconciliación”, fue el título de la nota del portal que molestó a Wanda y ella deicidió salir a responder.

Quién miente entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“No tengo nada que perdonar, estamos separados. Gracias por “No” consultarme”, escribió la modelo visiblemente enojada con la situación.

Pero no quedó ahí. Una hora después, Mauro Icardi se sumó al hilo de Twitter y contradijo a la madre de sus hijas, Francesca e Isabella. “Separada como cuando fui a Argentina hace unos días??? Lo FIRMO, la pasamos muy bien”, escribió el futbolista y sembró nuevamente dudas sobre si realmente están separados.

Wanda Nara y L-Gante amanecieron juntos en el departamento de la empresaria

La mediática deja el país este fin de semana después de una polémica estadía de más de un mes y se reencontrará con Mauro y sus cinco hijos en Turquía. Habrá que esperar para saber si, una vez instalada con su familia, dará marcha atrás con su decisión de separarse.

Aunque, en la previa, Wanda y L-Gante alimentaron los rumores sobre su relación con una foto que habló por sí sola. La cuenta de Instagram “Chusmeteando” compartió una foto que el cantante de Cumbia 420 subió a sus historias, la que luego borró.

En la imagen se los ve recién amanecidos en el departamento que Wanda Nara tiene en el Chateau. Al artista se lo ve muy cómodo sentado en el sillón de la rubia, descalzo y con medias, lo que indica que la confianza entre ellos pasó a otro nivel.