Pérgola rústica en el jardín, jacuzzi junto a la pileta y un gym equipado, así es la casa de Cinthia Fernández en Pilar

Cinthia Fernández vive en una hermosa casa en un country de zona Norte junto a sus tres hijas: Charis y Bella y Francesca Defederico. La bailarina se mudó a ese lugar cuando estaba casada con el ex jugador de fútbol, Matías Defederico, y fue decorándola de a poco “y con mucho esfuerzo”, según sus propias palabras.

La casa tiene dos plantas, un amplio living en el que predominan los colores de la tierra, beige, camel y chocolate, y los enormes ventanales que dan luminosidad a cada uno de los ambientes del hogar. Para el living, la modelo eligió sillones grises y una cálida chimenea en la que a sus hijas les gusta sentarse en invierno para encender el fuego.

El living de Cinthia Fernández

Cerca de la cocina hay un play room en el que ubicó un sillón turquesa y colgó una foto de sus tres hijas y ese ambiente es “indomable”, asegura: allí las niñas juegan y hacen todos los desafíos de tik tok posibles y donde también suelen sumar a su mamá.

Cinthia siempre se muestra natural y espontánea y jamás se la ve producida en su casa y no duda en lucir su rostro sin make up. “Los filtros de Instagram son para divertirse, no para mostrar una persona que no somos... ¿Qué suma eso? Un día te cruzan en el supermercado y no te reconocen porque las fotos que subiste son de otra persona, no tuyas”, asegura con mucha razón, según Gente.

La casa de Cinthia Fernández

Por otra parte, Cinthia tiene un gimnasio propio -súper equipado- donde realiza su rutina diaria y confiesa que, a diferencia de otras mujeres, para ella entrenar es un momento de gran placer.

Cinthia Fernández y su súper gimnasio

Claramente, uno de los lugares favoritos de toda la familia es el jardín, donde pasan gran parte del verano. La casa tiene una hermosa galería pero, además, Cinthia construyó una pérgola de madera, rústica y con onda, donde se suele reunir con amigos por la noche, para comer o tomar algo.

El jacuzzi junto a la pileta de Cinthia Fernández

Una de las últimas adquisiciones de la casa el jacuzzi: está instalado al lado de la pileta y las chicas adoran estar alli.

“Aqui podría pasar todo el verano”, dice Cinthia sobre la galería de su casa, mientras se acomoda entre los almohadones de rafia y la alfombra de yute que tiene debajo de la mesa ratona.

