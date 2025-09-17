17 de septiembre de 2025 - 21:45

Perfumes de primavera: 6 fragancias para hombres y mujeres ideales para sentirse elegantes y frescos

Algunas fragancias despiertan emociones únicas y son capaces de definir un estilo cuando todo cambia a partir de la primavera.

Por Lucas Vasquez

Con la llegada de la primavera muchas personas buscan renovar su fragancia y sentirse frescos con buen aroma, aunque no siempre resulta fácil elegir entre tantas opciones. Existen perfumes que se destacan por un estilo ideal en climas cálidos sin perder personalidad.

Entre los lanzamientos más reconocidos y los clásicos que se mantienen vigentes, hay seis propuestas tanto para mujeres como para hombres que reúnen las características más buscadas. Cada una combina notas que atraen el espíritu primaveral y logran acompañar tanto en el día como en la noche.

perfumes de primavera
Tres perfumes para hombres ideales en primavera por su frescura y carácter

Aqua Di Giò de Armani

  • Esta fragancia se convirtió en un referente masculino desde su creación en 1996. Presenta una mezcla de cítricos, jazmín y notas marinas que transmiten frescura.
  • Es ideal para los días soleados de primavera gracias a su ligereza y permanencia equilibrada. El sitio Juleriaque tiene un precio normal de $339.000 (100ml), aunque puede conseguirse a mitad de precio con una cantidad de 50 ml.

Born In Roma Uomo Green Stravaganza de Valentino

  • La segunda fragancia destaca por su estilo vibrante. Presenta notas de bergamota de Calabria combinadas con café verde y vetiver de Haití, lo que le da un perfil moderno y elegante.
  • Su carácter aromático y fresco encaja a la perfección en esta estación. El precio de 100 ml es de $285.000.

Devotion Male de Dolce & Gabbana

  • Una tercera opción que apuesta a la energía y sofisticación. Con acordes cítricos, ámbar y vetiver, ofrece una fragancia intensa que no pierde frescura.
  • Está opción está pensada para hombres que buscan destacar en cada encuentro, reflejando seguridad sin resultar invasiva en ambientes primaverales. Su precio final es de $183.000 (50ml).
perfumes de primavera
Tres perfumes para mujeres que aportan frescura y sensualidad

Bliss de Halloween

  • Una propuesta femenina que transmite ligereza y alegría. Sus notas de salida incluyen bergamota y mandarina, mientras que el corazón combina fresia y magnolia.
  • Es una fragancia que acompaña momentos luminosos y representa muy bien el espíritu de la primavera. Su precio es de $119.500 (100ml).

Classique de Jean Paul Gaultier

  • Su aroma adictivo hace que sea un perfume icónico, por eso se mantiene vigente desde hace décadas. Sus notas de salida de flor de azahar, mandarina y rosa de Bulgaria se combinan con jengibre y orquídea en el corazón, creando una mezcla sensual y elegante.
  • Su intensidad lo convierte en un clásico atemporal que también se adapta a esta estación. Su precio es de $158.200 (100ml).

Amor Amor de Cacharel

  • Un aroma inspirador para mujeres románticas y que buscan frescura. Con notas frutales de mandarina, grosella negra y pomelo rosado, se mezcla con jazmín y rosa para dar un resultado femenino y vibrante.
  • Es un perfume perfecto para quienes buscan una fragancia alegre y envolvente en los días de primavera. Su precio varía según la cantidad, pero el de 100ml es de $123.200.
perfumes de primavera
