Perfumes de primavera: 6 fragancias para hombres y mujeres ideales para sentirse elegantes y frescos

Con la llegada de la primavera muchas personas buscan renovar su fragancia y sentirse frescos con buen aroma, aunque no siempre resulta fácil elegir entre tantas opciones. Existen perfumes que se destacan por un estilo ideal en climas cálidos sin perder personalidad.
Entre los lanzamientos más reconocidos y los clásicos que se mantienen vigentes, hay seis propuestas tanto para mujeres como para hombres que reúnen las características más buscadas. Cada una combina notas que atraen el espíritu primaveral y logran acompañar tanto en el día como en la noche.