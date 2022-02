Paulo Londra fue demandado por su ex, Rocío Moreno: ella solicita una “compensación económica”

Esta semana, Paulo Londra recibió una demanda de su ex novia, Rocío Moreno, por “compensación económica”. La joven presentó la demanda para recibir el dinero correspondiente por su dedicación al cantante y a sus hijas. Su abogada Ana Rosenfeld declaró que “la pelea ya es violenta porque estamos ante una mujer que está a punto de dar a luz”.

Luego de haber terminado el proceso judicial contra los productores productores Kristoman y Ovy on the Drums, el cantante Paulo Londra se enfrenta a una nueva demanda. En este caso, su ex novia, Rocío Moreno, busca una “compensación económica” por el tiempo que ella le dedicó al cantante y a sus hijas.

La ex de Paulo Londra lo demandó por una "compensación económica"

Ana Rosenfeld, la abogada de Rocío, habló en ‘Intrusos’ y dio detalles de la causa judicial. “Rocío tuvo que dejar de estudiar para acompañar a Paulo durante sus giras y para cuidar a su hija Isabella (que nació en julio del 2020)”.

Tras haber presentado la demanda, la joven de 23 años espera que se fije una fecha para la audiencia, donde buscaran llegar a un acuerdo entre las partes. Su abogada pidió que la citación sea cuanto antes, debido a que Rocío tiene fijada su fecha de parto para el 27 de febrero.

Paulo le dedicó un mensaje a su primera hija y Rocío le lanzó una indirecta en referencia a su segunda hija

Rosenfeld se refirió acerca de los ingresos del cantante. “Ella (Rocío) suponía cuánto ganaba Paulo, pero es mucho más” expresó la abogada. En cuanto a la situación actual de la joven, su abogada explicó: “Ya no puede vivir en la casa donde vive. Decidió llevarse un colchón viejo a la casa de su mamá”, mientras espera la llegada del parto.

Para cerrar con la nota, Ana deslizó la posibilidad de realizar “una demanda de otro tenor”, debido a que “la pelea ya es violenta porque estamos ante una mujer que está a punto de dar a luz”, aseguró la abogada.